Ve třetím díle soutěže Art Directors Clubu poměřují síly týmy z marketingových oddělení Kofoly a Sodexo.

Art Directors Club ve spolupráci s produkcí Separation films zveřejňuje nový díl pořadu Brandminton, unikátního kreativního workshopu, ve kterém si klienti na vlastní kůži vyzkouší role kreativců se vším všudy. Tentokrát to byla dámská jízda a do klání se pustil tým z Kofoly ve složení: Nikola Gschwentnerová (senior brand manažerka ) Eva Stejskalová (junior brand manažerka) a tým pod vlajkou Sodexo, který reprezentovaly Tereza Knířová (head of communications) a Veronika Sádovská (communications manažerka).

Klientský souboj můžete vidět na ADC YouTube kanálu.

Dámy roztočily kolo reklamního neštěstí, které vybírá produkt a key message. Kolo se zastavilo na produktu Pet delivery, což je služba, která lidem doveze mazlíčka na pár hodin a bez závazků. Od koťátka až po horskou lamu. Key message byla Ukažte své pravé já. Týmy na tuto zajímavou kombinaci dostaly brief a šlo se vymýšlet.

Při interním review se odkryly karty a první nápady padaly do placu. Přestože oficiálně stojí týmy proti sobě, tak si na interním review vzájemně pomáhaly a radily se, jak své nápady posunout dál.

Po vypršení časového limitu přišel čas na briefování ilustrátorky Troy ze studia Drawetc, která dala nápadům vizuální podobu.

O tom, kdo zvítězí v kreativním klání rozhodujete vy pomocí hlasování na Facebooku ADC.

Tým Sodexo hodnotí zpracování nápadu: „Ilustrací jsme chtěly ukázat kontrast mezi tím, jak se někteří lidé prezentují v práci a v soukromém životě. Nemusí se vždy jednat o lásku ke zvířátkám, ale každý máme něco, co o nás kolegové neví. Nebo ne?“

A podařilo se ilustrátorce Troy naplnit brief týmu Kofola?„Ilustrace z větší části splňuje naši představu, ale určitě by pomohlo být fyzicky i u prvního náčrtu. Okomentovat si reálnější návrhy a až poté zasílat doplňující feedbacky – možnost vstupovat do barev a moodu. Barvy bychom volily lehce odlišné, ale jinak to byla super zkušenost!“

Svůj tip, jak se dostat z kreativní nouze opět představily i zkušení kreativci a moderátorky pořadu Markéta Kolodžejová (Proboston) a Klára Javůrková (WMC Grey). „Tentokrát jsme si vybraly základní kreativní techniku ‚Efekt produktu‘. Tedy ukázat to, co následuje po použití,“ vysvětluje Markéta. A Klára doplňuje: „Ta obrazová dramatizace musí být ale samozřejmě zajímavá, aby to nesklouzávalo pouze k tomu, že se lidé usmívají.“ Jejich kreativní tipy vycházejí i jako bonusový materiál pořadu.

Brandminton vzniká ve spolupráci s produkcí Separation films a Biofilm rental. O ilustrace se stará Drawetc a o kostýmy a styling moderátorek zase 3some. Exkluzivním mediálním partnerem je Marketing a Media.

Do unikátního kreativního workshopu Brandminton jsou srdečně zvaní všichni kolegové z marketingu, kteří by chtěli nahlédnout pod pokličku kreativy. A tak se s námi podílet na naší misi o propojování našich oborů. Přihlásit se můžete e-mailem na [email protected].