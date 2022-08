Výzkumná organizace snížila odhad globálních investic do inzerce pro letošní a příští rok o 2,2 bilionu korun.

Globální útraty za reklamu porostou letos o 8,3 procenta na 880,9 miliard dolarů (21,8 bilionu korun). Pomáhá tomu silné první pololetí pro největší agenturní sítě, které během něj zvyšovaly očekávání celoročních výsledků, i inzertně silné události probíhající ve druhém pololetí. K těm patří volby v USA či Mistrovství světa ve fotbale, jež startuje v listopadu v Kataru. Příští rok ale meziroční růst výrazně zpomalí na 2,6 procenta kvůli nepříznivému ekonomickému vývoji a blokování cookies v online prostředí. Ve svém pravidelném odhadu to uvedla světová výzkumná organizace WARC.

Oproti předchozí zprávě z prosince loňského roku WARC snížila odhad růstu pro letošní rok o 4,3 procentního bodu a pro příští rok o 5,7 procentního bodu. Pro oba roky představuje tato redukce téměř 90 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,2 bilionu korun.

„Růst globálního reklamní trhu přichází o téměř 90 miliard dolarů kvůli rostoucí inflaci a zpomalení ekonomiky, jejíž globální výkon by měl klesnout o polovinu. Značky přesto za reklamu stále utrácejí a inzertní trh je tak dále na cestě k překonání hranice jednoho bilionu dolarů do roku 2025,“ uvedl autor výzkumu James McDonald, jenž je ve WARC ředitelem pro data, výzkum a předpovědi. „Platformy s bohatými zdroji first party dat, jako jsou především Google, Amazon a Apple, mají dobrou pozici na to, aby přestály budoucí problémy, protože budou moci nabídnout měřitelný výkon v době, kdy bude klíčová návratnost investic,“ dodal.

Podle WARC se především zpomalení aktivit malých a středních podniků výrazně projeví i na investicích do reklamy na sociálních sítích. Ty mají pro letošek růst o 11,5 procenta a v roce 2023 jen o 5,2 procenta. Odhad pro příští rok představuje dosud nejnižší hodnotu pro sektor, který ještě v roce 2021 meziročně rostl o 47,1 procenta. Za jednotlivé sítě vidí odhady nejsilnější růsty u TikToku (letos o 143,4 % a příští rok o 41,5 %), zatímco u Facebooku se v obou letech očekává meziroční pokles o více než osm procent.

Z pohledu jednotlivých médií vidí WARC situaci negativně pro vydavatelství novin a časopisů, u nichž by investice do inzerce měly letos klesat celkem o 3,9 procenta a příští rok pak o 7,7 procenta. Kategorie prémiového videa, kam WARC počítá TV a streaming, letos poroste meziročně o pět procent, ale příští rok se projeví pokles o jedno procento. Streaming si sice udrží meziroční růst o sedm procent, ale nedokáže vyrovnat pokles u placených i volně vysílaných televizních kanálů.

Na rozdíl od televizních si audio formáty udrží růst pro letošek (7,2 %) a po výrazném zpomalení i příští rok (0,2 %), protože pokles rozhlasu vyrovná růst streamování a podcastů. Zvyšující se investice pak WARC vidí v kategorii venkovní reklamy a kinoreklamy, kde investice letos meziročně porostou o 10,4 procenta a příští rok 4,9 procenta, přičemž největší růsty vykazuje venkovní digitální reklama. Útraty za online inzerci by pak letos měly růst o 11,5 procenta a příští rok o 5,5 procenta a vedle zmiňovaných sociálních sítí se daří i kategorii vyhledávání (letos růst 12,5 %, příští rok 6,2 %).