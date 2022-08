Znát své zákazníky je klíčem k úspěchu. Platí to pro vaše čtenáře, uživatele vašeho obsahu i zákazníky e-shopu.

Pokud chcete uživatelům nabízet relevantní obsah a produkty,musíte vědět, co dělají a co chtějí. V budoucnosti však bude stále obtížnější takové informace získat a je třeba se na to připravit už dnes. Seznam.cz připravil pro své partnery řešení, které jim umožní znát své uživatelé a přizpůsobit jim svoji nabídku. Slevomat, který si přihlášení přes Seznam nedávno implementoval, se s námi podělil o první zkušenosti.

Cílem zážitkového portálu Slevomat bylo nabídnout svým zákazníkům alternativní způsob přihlášení přes známou a důvěryhodnou českou značku. „Počet zákazníků přihlášených přes Seznam se neustále zvyšuje. Nově přihlášených přes Seznam je každý měsíc až o stovky více než například nově přihlášených uživatelů přes Facebook,“ chválí si červené přihlašovací tlačítko Jiří Brych, který řídí vývoj produktů ve Slevomatu.

Přihlášení zákazníci utratí až o 20 procent více

„Implementace Přihlášení od Seznamu byla snadná a hotova byla víceméně do dvou hodin. Navíc jsme nadšeni především z toho, že lidé přihlášení přes tlačítko od Seznamu utrácejí v průměru o 20 procent více než uživatelé Facebooku,“ chválí nové tlačítko Jiří Brych. Cílem našich partnerů je vytvářet zisk, a proto je důležité, že se přihlášení přes Seznam projevuje pozitivně také v obchodních výsledcích. Naše řešení zvyšuje ochotu zákazníků dokončit nákup, protože je zbavuje složitých formulářů, buduje důvěru a blízký vztah díky dobrému jménu Seznamu.

Uživatelé vítají zjednodušení

Kdo by měl rád otravné vyplňování registračních formulářů a generování nových a nových hesel? Přihlášeným uživatelům tohle odpadá a je jasné, že každý web, e-shop nebo obsahová platforma, která svým zákazníkům nebo čtenářům zjednoduší život, si také získá jejich přízeň. „Přihlášení našim zákazníkům nabízíme z jednoho prostého důvodu. Uvědomujeme si, že je pro uživatele komplikované si pamatovat další uživatelské jméno a heslo. Používají stejnou identitu na více webových stránkách a nám přišlo logické nabídnout zákazníkům také řešení od Seznamu. Účet na Seznamu má mnoho lidí a jsem si jistý, že uvítají možnost se jím přihlásit,“ vysvětluje Jiří Brych.

Co přináší přihlášení přes Seznam

Umožňuje lidem přihlásit se na webu nebo službě partnera pomocí již existujícího uživatelského účtu u společnosti Seznam.cz. Jde o čím dál oblíbenější službu, která zlepšuje zážitek z návštěvy a pomáhá budovat užší vztah s navštíveným webem.