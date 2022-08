Agentura ze skupiny Dentsu bude plánovat a nakupovat mediální prostor na patnácti trzích včetně České republiky.

Mezinárodní mediální agenturou operátora Vodafone se po vítězství v tendru stala Carat ze skupiny Dentsu. Exkluzivně bude mít na starosti plánování a nákup offline médií na patnácti trzích včetně České republiky nebo například Velké Británie, Německa a Itálie. Hodnota byznysu je odhadována na 400 milionů liber, což je v přepočtu takřka 11,7 miliardy korun.

Jde o pokračování spolupráce z roku 2019, kdy Carat ve výběrovém řízení zvítězil nad agenturou Wavemaker ze skupiny WPP (ta pro Vodafone pracovala pět let, původně ještě pod značkou MEC). Během té doby se agentura podílela mimo jiné na kampaních, jako byl globální repositioning značky s heslem Together We Can. Nový kontrakt začne platit od ledna příštího roku. Netýká se digitálních médií, o něž se Vodeafone stará in-house.

Podle Dentsu bude Carat s Vodafonem hledat nové a inovativní mediální příležitosti jako je branded content nebo využití technologií nové generace pro styk se zákazníky. Tendr probíhal podle médií několik měsíců a pozvány do něj byly i agentury konkurenčních skupin.