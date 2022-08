Google oznámil, že v průběhu následujících několika týdnů postupně uvede nová vylepšení ve vyhledávání a také v zobrazování kvalitní recenzí.

Nová řada inovací by měla pomoci na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání snížit množství nekvalitního či neoriginálního obsahu. Google uvádí, že aktualizace se zaměří zejména na obsah, který byl vytvořen primárně pro to, aby dosáhl lepších pozic – „SEO-first“ obsah –, není prý cílena proti „human-first“ obsahu. Jinými slovy vylepšení jsou zaměřena na takový obsah, který je neautentický a jen těží z optimalizace vedoucí k umístění na vyšší pozice. Google tvrdí, že uživatelé by měli začít vidět obsah, který je skutečně užitečný a na prominentnějším místě.

Testy již ukázaly, že aktualizace zlepší výsledky, které se uživatelům objevují při vyhledávání například online vzdělávacích materiálů nebo když vyhledávají obsah související s uměním a zábavou, nakupováním a technologiemi.

„Pokud hledáte informace o novém filmu, možná jste již dříve narazili na články, které shromažďovaly recenze z jiných webů, aniž by přidávaly pohledy nad rámec toho, co je dostupné jinde na webu. To není moc užitečné, pokud čekáte, že si přečtete něco nového. Díky naší aktualizaci uvidíte více výsledků s jedinečnými informacemi, takže je pravděpodobnější, že si přečtete něco, co jste ještě neviděli,“ vysvětlila společnost v příspěvku na svém blogu.

Spuštění aktualizací přichází asi měsíc poté, co Google uznal, že TikTok mu „ukusuje“ vedle video-byznysu i díl z vyhledávání či map. „Mladší uživatelé se často za účelem objevování obracejí na aplikace jako Instagram a TikTok místo na vyhledávání v Googlu či jeho mapách,“ řekl v červenci senior viceprezident Prabhakar Raghavan zodpovědný za divizi Google Knowledge & Information. Uvedl také, že téměř 40 procent mladých lidí při hledání místa, kde se nají, navštěvuje TikTok nebo Instagram, na rozdíl od Google Maps nebo vyhledávání.

TikTok tohoto trendu už využívá a testuje další aktualizace, aby vylepšil funkce vyhledávání v rámci krátkých videí, není se tedy proč divit, že Google chce zlepšit svůj vyhledávač a znovu nabýt důvěru uživatelů v to, že poskytuje relevantní a kvalitní výsledky.

S tím souvisí také další oznámení Googlu: v nadcházejících týdnech spustí aktualizaci, která umožní snazší nalezení kvalitních a originálních recenzí. Firma na tomto vylepšení pracuje od loňského roku.

Videorecenze produktů jsou významnou částí obsahu na TikToku a tímto krokem si chce Google zajistit, aby uživatelé hledající recenze dávali přednost vyhledávači před sociálními sítěmi. Což se může povést, pokud by docílil toho, že se budou u něj objevovat kvalitní recenze hned na první stránce.