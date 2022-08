Se ctí se finská předsedkyně vlády vyrovnala s kontroverzí okolo videí, na kterých tančí. Pomohla svému brandu i ženám v politice.

Záběry tančícího předsedy vlády v podání Hugha Granta patří už skoro dvacet let k nejoblíbenějším scénám každoročně opakovaného filmu Láska nebeská. Když ale nedávno na veřejnost unikly záběry finské premiérky Sanny Marin (na fotografii vlevo) velmi dobře tančící na soukromé party v Helsinkách, stala se z toho kontroverze. Řešila se poslední dva týdny nejen ve Finsku, ale i v globálních médiích. Žena, která dokázala zemi se ctí provést pandemií či ji odvážně nasměrovat do NATO po ruské invazi Ukrajiny, na nich ukázala, že se umí i bavit. Proč z toho byl skandál?

„Situaci vnímám jako spojení okurkové sezony, politického boje přes média hraničícím s dezinformacemi a typické ukázky toho, jak je stále vnímáno ideální chování žen,“ komentuje Petra Jankovičová, šéfka marketingu Madmonq a členka prezidia AKA, kde se mimo jiné věnuje projektům zaměřeným na etiku.

Ženy versus muži

Sanna Marin neporušila zákony ani proticovidová opatření, jako se stalo v sídle britského premiéra Borise Johnsona. Ani nešlo o nějakou „bunga bunga“ party, jimiž proslul někdejší italský premiér Silvio Berlusconi. Prostě se bavila s přáteli. Přesto se objevily námitky, že jednáním znevážila premiérský úřad, že byla ve stavu, který by jí zabránil rozvážně jednat v případě náhlé krize. Dokonce se objevila obvinění, že se na party užívaly drogy.

„Ano, veřejní činitelé nastavují nějakou laťku chování a prezentace, ale ona neudělala nic nelegálního, za co by ji měl svět peskovat. Pokud si veřejný prostor myslí, že tomuto tématu je třeba dávat tak velkou pozornost jako ‚přešlapu‘, tak je Finsko opravdu šťastná země,“ říká Dita Stejskalová, výkonná ředitelka Ogilvy Public Relations.

Celá situace připomíná kontroverzi okolo videa, které zachycovalo údajně nevhodný tanec Alexandrie Ocasio-Cortez a na veřejnosti se řešilo po jejím zvolení do amerického Kongresu v roce 2019. Nakonec se ukázalo, že šlo o vystřižené záběry staršího klipu Bostonské univerzity, v němž s dalšími spolustudenty napodobovala tance z různých filmů. Že by se podobná kritika snesla na muže ve stejné situaci, je vysoce nepravděpodobné.

„Pro mužské politiky jsou v našem regionu akceptovatelné veřejně propírané nevěry, na kamerách zachycená vystoupení pod vlivem návykových látek i extrémně neprofesionální chování na veřejnosti,“ vypočítává Jankovičová a do kontrastu dává kritiku snášející se na ženské osobnosti týkající se jejich oblékání, vzhledu i vztahů. Potýká se s ní slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Setkala se s ní též první dáma Ukrajiny Olena Zelenska, když na titulní straně červencového vydání časopisu Vogue podle kritiků neseděla „jako žena“. Na to reagovaly na sítích nejen Ukrajinky, které hromadně sdílely fotografie, jak též sedí na schodech s rukama založenýma na mírně rozkročených nohách. Teď se objevují příspěvky žen zastávajících se Sanny Marin s hashtagy jako #SolidaritywithSanna nebo #RightToDance. Mezi českými osobnostmi se do #TeamSanna postavily mimo jiné členka představenstva České spořitelny Daniela Pešková nebo Michaela Lhotková, šéfka pro inovace, digitál a data v ČSOB. „Sdílení příspěvků podle mě představuje přirozenou a dobrou reakci v době sociálních médií, kdy máme šanci vytvářet hnutí a ovlivňovat dění okolo nás. Je na čase normalizovat, že ženy mají stejné právo se bavit a být uvolněné,“ říká Jankovičová.

Cool politička

Sanna Marin svým vystupováním mimo oficiální příležitosti získává body. Například po fotografii (i na této stránce) z jednoho z festivalů, kterých se letos účastnila s přáteli, ji německý deník Bild v polovině srpna pasoval na „nejvíc cool“ političku na světě. Podle Stejskalové vychází Marin dobře i z aktuální situace, protože reaguje přímočaře, jasně sděluje svůj názor a rychle koná. Včetně toho, že si za vlastní peníze nechala udělat komplexní test na drogy, který minulý týden vyšel negativně. „To je leadership. Nesnaží se kličkovat a zalíbit se všem. Že se občas objeví v situaci, kdy podle kritků není za jedničkář­ku, jí dodává na sympatické autentičnosti,“ dodává Stejskalová.

Podobně situaci vidí i Jankovičová, podle níž autentický přístup nahrává především u Generace Z, která ho vyžaduje od politiků i značek. „Celý skandál by měl být bezvýznamný a pevně doufám, že podobné hlouposti už ženy v politice budou muset řešit méně a méně. K posunu vpřed svým postojem pomohla i Sanna Marin a za to jí patří dík,“ uzavírá Jankovičová.