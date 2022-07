Karlovarská Galerie umění představuje 28 let trvající spolupráci Studia Najbrt s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary.

Zakladatelé nové identity festivalu Eva Zaoralová a Jiří Bartoška se v roce 1994 se obklopili velmi kreativními lidmi. Pro zbrusu novou vizuální identitu si vybrali Aleše Najbrta, pro jehož studio byla práce pro KVIFF skvělým odrazovým můstkem k dalším prestižním pracím. Na výstavě je představen především plakáty, tiskovinami ale i hrnky a mnoha dalšími předměty, které každoročně pro festival vznikají.

Práce Aleše Najbrta, Zuzany Lednické, Marka Pistory, Jakuba Spurného, několika dalších designérů a s nimi spolupracujících fotografů, architektů a režisérů jsou přes léto vystaveny v Galerii umění Karlovy Vary.

„Kdo se dívá zpětně na karlovarské identity, může vidět střídání rukopisů a s nimi střídavé nahazování a zase shazování elegance i kličkování momentálně prosaditelných návrhů. Mít v rukou zakázku víc než čtvrt století je výjimečná příležitost. To ale nepočítá se situací, kde se ani po letech nikdy přesně neví, co čeká za obzorem jednoho roku, a každý podzim se začíná, jako by žádný odkaz neexistoval,“ charakterizuje členitost karlovarských designů v katalogu k výstavě Michal Nanoru a dodává: „Dáváme signál, že ve Varech to žije, něco se tam děje. Pořád se snažíme vymyslet něco nového a lidi vyprovokovat. Ať už se jim to líbí nebo nelíbí, štve je to, jsou nadšení, chtějí přijet… Nutíme je zaujmout postoj.“