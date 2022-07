Rychloobrátkovému gigantu se stále větší investice do značek vyplácejí, tuto strategii si hodlá udržet i v druhé polovině roku.

Mediální ani kreativní agentury, které se starají o Hellmann’s, Dove, Axe, Rexonu, Knorr nebo Algidu, se nemusejí bát, že by jim „vyschl zdroj“. Unilever totiž plánuje investice stále navyšovat. Během první poloviny roku globálně zvýšil investice do značek a marketingu o 200 milionů eur a posunul tak celkové globální výdaje na částku 3,7 miliardy eur. „V investování do podpory našich značek budeme pokračovat. Myslíme si, že pro podporu růstu a udržení jejich hodnoty na vysoké úrovni je to nesmírně důležité,“ uvedl a dodal, že vyšší investice do značek a marketingu mají nakupujícím zabránit v přechodu k privátním značkám. Zdůraznil také zásadní význam investic do digitálních technologií, dodavatelského řetězce a vztahů se zákazníky. „Digitální investice nám umožňují lépe porozumět potřebám spotřebitelů a lépe sloužit zákazníkům,“ řekl finanční ředitel Graeme Pitkethly během úterního konferenčního hovoru.

Podle CEO společnosti Alana Jopeho jsou značky z portfolia Unileveru v dobré kondici, přičemž 80 procent z nich má stabilní nebo rostoucí hodnotu.

Unilever „najel“ od července poppdle vyjádření šéfky marketingu Conny Braams na nový provozní model, v rámci něhož svěřuje každodenní marketingovou odpovědnost a agendu do rukou vedoucích jednotlivých kategorií.

Loni v září Unilever dokončil výběrové řízení na svůj globální mediální rozpočet (tehdy ve výši 3,3 miliardy dolarů). Agentura Mindshare patřící do sítě WPP obhájila pozici a stará se tak o několik severoevropských a východoevropských trhů včetně toho českého a také o část Asie. PHD z Omnicomu připadlo Německo, Rakousko, Švýcarsko a Kanada, stejně jako Afrika, Blízký východ, Austrálie, Nový Zéland či Taiwan. Havas (WPP) se pak stará o Francii a Španělsko a Initiative (IPG) má pod sebou Ukrajinu či Řecko.