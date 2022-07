Značkám se na síti daří svézt se na vlně populárního obsahu, inspirujte se červencovým výběrem z AdAge.

TikTok dává značkám šanci si rychle získat fanoušky s využitím trendů, které lidé sledují a vyhledávají pro zábavu. A daří se to čím dál tím více brandům. Server AdAge se proto rozhodl v rámci svých pravidelných kreativních přehledů podívat i na top 5 nejzajímavějších počinů na této síti za uplynulý měsíc.

Hudba a sport

Snad nejčastěji využívaným trendem na TikToku je „půjčování“ si populární zvukové stopy k jiným videím. Může jít o průpovídky nebo songy, které klipu dodávají další rozměr a humor. Rozšiřuje se také možnost oslovení širší cílové skupiny s pomocí dalších hashtagů. AdAge za to pochválil například kanál Discovery, který navíc riskantním videem vystoupil z komfortní zóny, což leckteří uživatelé sociálních sítí umí ocenit.

U videa párečku mývalů, kteří prožívají soukromou chvilku na balkóně, přidal popisek ve stylu „co byste dělali, kdyby“. Doprovodil to úryvkem z písně Safe and Sound od Taylor Swift, v němž se zrovna zpívá „jen zavři oči“. Stejná pasáž se často objevuje u klipů, jejichž aktéři ignorují něco nepříjemného, šokujícího nebo trapného. Video Discovery posbíralo přes čtyři miliony zhlédnutí.

Škodolibé pobaví a sportovcům připomene vlastní zážitky další trend — zveřejňování bolestivější stránky sportu, které se čím dál více objevuje v příspěvcích sportovních týmů, lig i značek. Nedávno to ukázal například oficiální účet Wimbledonu ze čtyřhry, v níž proti sobě stáli Francouzi Paul Inchauspe a Gabriel Debru a Američané Sebastian Gorzny a Alex Michelsen. Gorzny v jednu chvíli ostrým forhandem trefil tenisovým míčkem Inchauspa do „nejbolestivějšího místa“. Podle zvukového záznamu to bolelo i komentátora BBC. Zatímco Inchauspe to rozchodil a zápas dohrál, video sesbíralo více než 1,8 milionu zhlédnutí.

Zábavný sportovní moment ukázal i účet americké ligy Major League Baseball. Upozornil na zápas, v němž proti týmu Toronto Blue Jays hráli Seattle Mariners a jejich Julio Rodriguez zrovna běžel ke třetí metě. V jednu chvíli ale ztratil půdu pod nohama a snažil se podle komentátorů k metě doplavat. Aktuálně nedostupné video stihlo sesbírat přes 1,2 milionu zhlédnutí. Možná i díky zvukovému podkresu s parodií písně Running up the Hill od Kate Bush, v níž se v překladu zpívalo „běžel jsem do kopce, došel mi dech a teď lituji všech svých životních rozhodnutí“. Mimochodem 37 let starou píseň opět zpopularizovala čtvrtá řada seriálu Stranger Things, dostala se na přední příčky v přehledech Billboard v mnoha zemích, a tak je slyšet i u mnoha videí na sítích.

Muži a gentlemimoni

Na TikToku je aktuálně trendem i hodnocení mužů na stupnici od jedné do desíti, v němž se říká „je desítka, ale…“. Takový by dostal nejlepší známku, ale má nějakou vlastnost, která mu sráží skóre. Toho se značky nemohly nechytit. Jako jeden z prvních toho využil americký brand snacků Utz, v němž se dvě dívky baví o někom, kdo by byl desítka, ale protože nemá rád sýrové koule Utz, je z něj pouhá jednička. Video už sesbíralo dva miliony zhlédnutí a další značky to zkoušejí po svém. Třeba Capri Sun oceňuje „trojku“, když má lednici plnou džusů této značky. Další variace má třeba též Eos nebo Aldi.

Trend, který AdAge pasoval na první místo, vznikl z uživatelského obsahu. Odstartoval ho Bill Hirst, když nafilmoval sebe a své kamarády, jak v oblecích vyrážejí na premiéru filmu Mimoni 2: Padouch přichází (Minions: The Rise of Gru). Hrál jim k tomu song Rich Minion od rapera Yeata a jako gentlemani nastartovali trend Gentleminions.

Tento hashtag, podporovaný i oficiálním účtem Minions, má zhruba 173 milionu zhlédnutí. Samotné video Billa Hirsta nasbíralo přes 38 milionů zhlédnut