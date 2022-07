Tuzemskému Seznam Brand Studiu se daří. Těší se rostoucímu zájmu klientů o kreativně zpracované nativní kampaně na klíč, za své projekty sbírá mezinárodní ceny a také se rozrůstá o nové členy.

Aktuálně je součástí týmu Seznam Brand Studia už třicet zkušených „storytellerů“, editorů, kreativních grafiků, kodérů a marketingových stratégů.



Kvalitu práce studia na kampaních ocenila i mezinárodní odborná porota soutěže Native Advertising Awards. Ta ho mezi zkušenou zahraniční konkurencí velkých mediálních domů ohodnotila jako vůbec nejlepší větší studio nativní reklamy na světě. „Všichni kolegové mají z ocenění velkou radost a myslím, že v nás podpořilo chuť zkoušet nové věci a otevřít se ještě kreativnějším projektům. Abychom se na téhle pozitivní vlně svezli co nejdéle, vyrazili jsme s třetinou členů našeho týmu tento měsíc do Kodaně na konferenci Native Advertising Days načerpat další inspiraci pro tvůrčí práci,“ říká Ondřej Sitta, vedoucí Seznam Brand Studia (na fotografii nahoře).



Klientům Seznam Brand Studio připravuje kampaně napříč širokou reklamní sítí technologické firmy Seznam.cz. Jen loni projekty Seznam Native vygenerovaly přes 16 milionů přečtení článků nebo skoro 700 tisíc přímých prokliků na klientské weby a tisíce hodin strávených se seriály z dílny studia.

Seznam Brand Studio klientům nabízí celou plejádu produktů, jako je Seznam Native, product placement, podcasty, seriály, testování produktů, kontextovou reklamu a řadu dalších. A je otevřené i novým možnostem. „V Kodani jsme se seznámili s novými trendy v této reklamní branži, které chceme uplatnit v kampaních našich stávajících i budoucích klientů,“ komentuje Sitta.



„Zájem o naše služby roste a věřím, že letos bude za námi ještě větší kus práce. I z toho důvodu plánujeme další personální rozšiřování o šikovné lidi z řad novinářů, kreativců, projektových manažerů a marketérů,“ říká Sitta.



Kampaně připravuje studio nejen pro velké, ale i pro menší zadavatele. „Jsem rád, že i menší klienti se nás nebojí oslovit a že má naše spolupráce i jasně pozitivní dopad na jejich byznys. Letos bylo naše Seznam Brand Studio oceněno stříbrnou medailí v soutěži IMC European Awards. Uspělo v kategorii Nízkorozpočtová kampaň pro společnost Crestyl. Podle klienta kampaň pomohla k přibližně 20 procentům z celkového prodeje. Rádi jejich práci a produkty zviditelníme tam, kde jsou jejich zákazníci, a to u nás v Seznam.cz dobře víme,“ uzavírá Sitta.