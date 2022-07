Oslavou i kritikou člověka a jeho činů je letní kampaň Královského ontarijského muzea. Připomeňme si i další zásadní a vtipné muzejní spoty a marketingové nápady z celého světa.

Kontrast ticha podmořského světa (stejně jako bezpečí dělohy pro nenarozené dítě) a nekončícího sledu dramatických událostí a momentů seřazených ne chronologicky, ale spíše řízených pocity, vytváří kulisy, v nichž se odehrává příběh nás všech – věčný (Immortal). „Budu brázdit řeky Želvího ostrova, narodím se do bohaté rodiny, umřu v devatenácti jako faraon v Egyptě. Budu sťat. Budu dívka. Budu zahanben. Přežiji pandemii. Nebo v jedné zemřu,“ provází hlas spotem, který vytvořila agentura Broken Heart Love Affair a který režíroval Mark Zibert.



Až meditativní atmosféru filmu natočeného tak, že vypadá, jako by se celý odehrával pod vodou, narušují okamžiky, které promíchávají dějinné události a ukazují člověka jako všehoschopnou bytost, jež dokáže napsat román Cesta na západ, novelu 1984 či Píseň Šalamounovu jen proto, aby pak všechny knihy spálila. „Narodím se a zemřu. Ale budu žít v tom, co zde zanechám,“ vzkazuje hlas na závěr fascinující pouti časem.

České Národní muzeum loni otevřelo nové expozice jako Dějiny 20. století či Zázraky evoluce a vytvořilo pro ně výpravný spot, který připomínal takřka velkofilm. Než dojde na populárního mamuta, provádí minutový spot dramatickými momenty českých dějin za melodie lidové písně Bejvávalo dobře. Za kreativou stála agentura Espresoo communication v čele s Edou Kaubou, produkční společnost Creative Embassy a režijní duo Wolfberg.

V roce 2016 mělo Národní muzeum spot rovněž od Edy Kauby a natočený duem Wolfberg, za kamerou tehdy stál Jan Velický a pod kreativou byla podepsaná agentura Havas.

Slogan „Zezadu lyceum. Ale zepředu muzeum.“ Zvoucí tehdy na výstavu Retro, by byl dnes už možná problematický.

Do českké třetice si připomeňme kampaň, která u nás získala v roce 2009 bronzovou Effie v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing, ale také zabodovala v zahraničí. Ve stejném roce vybojovala bronz na Cannes Liones a Grand Prix na Goldem Drumu. Na spotu „Mnichov – nenáviděný exponát v Národním muzeu“ pracoval také Eda Kauba a tehdejší Euro RSCG (Havas).

Tak trochu lechtivá byla jedna zahraniční kampaň z loňského roku. Sice propagovala PornHub, ale do muzeí zvala, a to naprosto neodolatelným přízvukem legendární pornostar Ciccioliny: „Možná o tom nevíte, ale máte na dosah pornografické poklady nevyčíslitelné hodnoty, které jen čekají na to, abyste je objevili. Celou dobu se schovávaly přímo na očích a lidé vám říkali, abyste se na ně šli podívat a užili si každý tah. Řeknu vám tajemství, to nejlepší porno historie nenajdete na Pornhubu, ale jen v muzeu.“ Kampaň Classic Nudes vytvořil PornHub ve spolupráci s agenturou Officer & Gentleman a produkcí Modular.

Několik lvů z Cannes si odnesla kampaň VICE Media s názvem „The Unfiltered History“ od agentury Dentsu Bengaluru. Ta prostřednictvím filtrů na Instagramu ukazovala známé exponáty sesbírané během období kolonizace s historickým kontextem, jenž dodává komentář lidí ze zemí, které si vystavené předměty nárokují. Týká se to například i slavné Rosettské desky, kterou Egypt považuje za součást svého národní bohatství.

V době pandemie vytvořilo 10 výtvarníků, značka ginu Bombay Sapphire z portfolia Bacardi a Muzeum designu v Londýně úžasný obchodní prostor. Supermarket byl pouze pět dní, ale zaznamenal obrovský úspěch. Instalaci vedla umělkyně Camille Walala, jejíž estetice celkový vzhled podléhal, přičemž dominantní barvou zde byla modrá, stejně jako u zmíněného ginu. V regálech prodejny byly k dostání základní věci, jako je rýže, káva, čas, fazole, toaletní papír a samozřejmě Bombay Sapphire. To vše bylo ale zabaleno v designu. Náklady nesl Bombay Sapphire a umělcům byl vyplacen honorář. Prodejnu fyzicky navštívilo téměř tři tisíce lidí (23 tisíc pak online). Celkové tržby dosáhly 105 tisíc liber, veškeré základní zboží bylo vyprodáno během osmi hodin. Projekt dosáhl 84 milionů impresí a celkový „reach“ byl 31,8 milionu.

Rozšířenou realitu využilo Metropolitní muzeum v kampani „Met bez rámů“ (The Met Unframed). Interaktivní aktivaci vytvořily Verizon a Unit9. Určena byla pro mobilní telefony a umožnila uživatelům rozmístit poklady ze sbírek třeba v jejich domovech či kdekoli jinde na tak dlouho, dokud sledovali obrazovku. Přímo na ulici tak lidé mohli překročit řeku Delaware s Washingtonem (Emanuel Leutze, 1851) nebo obdivovat obživlou tapiserii Jednorožce odpočívajícího v zahradě (1495–1505).