Studio HMS design vytvořilo vizuální identitu pro město Cheb. Hraje si s písmenem CH.

Nová vizuální identita Chebu je postavena na třech základních kamenech: symbolu mřížky, používání CH z velkých písmen a terakotové barvě vycházející z barevnosti chebských střech.



Symbol mřížky je pro město autentický, najdeme ho na každém kroku v dláždění chebských ulic, v konstrukcích jedinečných historických krovů nebo třeba v městském znaku.

„Symbol mřížky je víc než jen grafický prvek, který ozvláštňuje značku. Jde spíš o komunikační nástroj, kterým může město oslovit občany pro pořádání nejrůznějších akcí. Na pozvánce na trhy se mřížka může změnit v zeleninu, na dětské dny se symbol vytvoří z pastelek nebo kříd, na sportovní akci zase ze sportovních atributů, kreativitě se tu meze nekladou. Mřížku lze zároveň vytvořit i fyzicky, jednoduchým gestem prsty mohou místní i návštěvníci oživit symbol města třeba pro komunikaci na sociálních sítích. Stejně snadno lze používat i velké CH,“ vysvětluje Filip Heyduk, grafický designér studia HMS design, spoluautor vítězného konceptu.

Cílem projektu je nastavit pravidla pro dlouhodobě udržitelnou, srozumitelnou a kvalitní prezentaci města. „Jasná definice principů tvorby veškerých materiálů, ať už se jedná o sazbu radničních listů, plakátů, městských oznamů, nebo komunikaci na sociálních sítích, ušetří do budoucna zaměstnancům města čas, energii a městské pokladně opakované vynakládání finančních prostředků,“ píše se v tiskové zprávě odborné organizace Czechdesign, která soutěž o novou grafickou podobu města pořádala.

Klíčovou motivací vedení města pro realizaci projektu vizuální identity je pak snaha podpořit v Chebanech pocit, že je pro ně Cheb domovem, na který mohou být právem hrdí.

„Získáváme nástroj, který jistě dokáže Chebany oslovit a který nám pomůže prezentovat Cheb jako moderní a atraktivní město. Vidím v něm velký potenciál přispět k významnější identifikaci obyvatel s jejich městem, což bylo hlavním cílem celé akce. Jsme ale teprve v polovině práce. Máme v rukou prototyp, který nyní musíme uvést ‚do výroby‘, tedy implementovat do běžného života Chebu. Věřím, že se to podaří. Považuji to za osobní prioritu,“ uvedl ve zprávě starosta Chebu Antonín Jalovec.