Drogerie v rámci platformy představuje sortiment, privátní značky a sdílí tipy a triky pro kosmetiku i domácnost.

Drogerie Rossmann začala vedle svých stávajících komunikačních kanálů využívat i sociální síť TikTok, podle tiskové zprávy jako první česká značka ve svém oboru. Pro síť tvoří na profilu @rossmann_cz pravidelně přidávaný obsah zaměřující se na to, co uživatele momentálně zajímá, ať už jsou to videa s tipy na dekorativní a pečující kosmetiku, nebo triky z oblasti úklidu či péče o domácnost.

Profil zatím na dvacítce příspěvcích nasbíral přes 3300 sledujících a více než 35,6 tisíce „lajků“.

„Pro drogerii Rossmann je určitě důležité následovat trendy a komunikovat s našimi zákazníky nejrůznějšími cestami. Proto jsme se rozhodli založit si profil na sociální síti TikTok a být v kontaktu i s naší nejmladší cílovou skupinou. Jsme rádi, že se nám to daří, o čemž svědčí i stále stoupající čísla sledujících a jejich kladná hodnocení,“ uvedla Olga Stanley, manažerka komunikace společnosti Rossmann.

Sociální sít TikTok je postavena na krátkodobých trendech, kterých se značky či tvůrci ujímají podle svého. Nejvíce ji používají mladí lidé ve věku 15 až 29 let (ale nejen ti), kteří zde vyhledávají nekončící zábavný či edukativní obsah. Tímto je atraktivní pro značky, které se skrze ni snaží oslovit mladou generaci a nabídnout jim to, co hledají přes tyto nové moderní komunikační kanály.

Na TikToku už má vlastní profily více českých značek. Pro oslovení mladších zákazníků už je využily například Hobžovy brambůrky a přes 1,1 milionu „lajků“ už na svých videích nasbíral i operátor O2. Překvapivě populární profil má i UOL Účetnictví Jany Jáčové.