Obliba onlinu roste, v Sazka klubu máme už půl milionu zákazníků, říká Petr Matějovský ze Sazky.

Jsou Češi národem sázkařů?

Sázení a loterie patří k DNA Čechů. Segment loterií i sázek roste, Sportka z pohledu počtu sázek od roku 2018 vyrostla o 19 procent, významně roste i Eurojackpot. Velkou popularitu mají hry jako například loni uvedená Extra Renta, která není o velké jednorázové trefě, ale výhra je vyplácena formou měsíční renty ve výši sto tisíc korun po dobu dvaceti let. Lidé chtějí žít v jistotě a forma pravidelné výplaty u nich tuto potřebu plní a navíc nabízí možnost dopřávat si zážitky. Současně ale víme, že výdaje lidí na sázky kopírují vývoj makroekonomické situace a v některých kategoriích her už pokles vidíme, což je ale obecný trend i v okolních zemích.

Jak se proměnilo chování spotřebitelů? Kolik procent sázek tvoří online a jak rychle roste?

Online hraje klíčovou roli v budoucnosti Sazky. Máme řadu zákazníků z mladé dospělé populace, kde je penetrace chytrých telefonů vysoká. V roce 2017 šlo ze sázek přes internet nula korun. Nyní už online loterie hraje 27 procent hráčů. U Eurojackpotu se bavíme dokonce o 35 procentech. Mladí chtějí sázet online, pohybují se v tomto světě a my musíme být tam, kde jsou naši zákazníci. Sazka potřebuje mít dvě silné nohy, retail v kamenných pobočkách a na benzinkách, kde si nás najdou tradiční zákazníci a pak samozřejmě online se špičkovou zákaznickou zkušeností. Není to přitom o jedné sázence a s tím spojené výhře anebo prohře. Je to také o zážitku před losováním, kdy lidé čekají, jak to dopadne a přemýšlejí, co by s výhrou udělali. Lidé přirozeně mají své sny o tom, že budou finančně nezávislí, procestují svět, nebo si koupí apartmán ve městě či dům u moře. Sazka nabízí možnost, pokud se na ně štěstí usměje, jak si tyto sny splnit. Jen v číselných loteriích máme k 11. červenci už 195 milionářů, kterým jsme rozdali přes 725 milionů korun.

O kolik vzrostl počet registrovaných hráčů v Sazka klubu?

Otázka registrace je vždy citlivá a záleží, co k ní zákazník dostane za benefit či přidanou hodnotu. V loteriích přirozeně vyhrává vysoké částky jen úzká skupina zákazníků a větší část zákazníků zažije pocit prohry. Lidé registrovaní v Sazka klubu mají druhou šanci vyhrát drobné odměny v Kole štěstí a efekt napětí a výhry si užit znovu. Jednou měsíčně se navíc losuje o sto tisíc. Registrace za poslední rok vzrostly o téměř 28 procent a nyní máme skoro půl milionu registrovaných uživatelů, čímž patříme mezi největší věrnostní kluby v ČR.

S nástupem onlinu se ovšem zvyšuje riziko herních závislostí…

Chtěl bych zdůraznit, že se snažíme nabízet především zábavu a loterie jsou jiná kategorie než čistě online kasina. Součástí DNA Sazky je zodpovědné hraní, brand Hraj s rozumem vznikl ostatně v Sazce. S dalšími hráči na trhu jsme členy Institutu pro regulaci hazardních her a je pro nás důležité pečovat o naše zákazníky a chránit je, což zahrnuje jejich edukaci, ale i aktivní ochranu v rámci herního chování. Sazka musí být o zábavě s možností výhry, ale i o společenské odpovědnosti, na které si zakládáme. Proto jsme a vždy budeme jedním z nejviditelnějších podporovatelů sportu v ČR, ale také řady společensky prospěšných a dobročinných projektů.

Eurojackpot se začal losovat vedle pátku i v úterý, jaký je zájem sázejících o další den?

Eurojackpot se v ČR losuje od roku 2014 v pátek, koncem března se v celém konsorciu přidal druhý losovací den. Měli jsme masivní reklamní kampaň s ústředním hrdinou Henrim, navázali jsme tak na úspěšnou komunikační linku a rozšířili ji o bezprecedentní nabídku celkem padesáti Land Roverů. S tímto bonusem určeným pouze pro české sázející jsme byli jediní v Evropě. Zákazníci druhý losovací den i proto rychle přijali. My jsme spokojeni, úterní losování od prvního dne dosáhlo na páteční tržby a vysoký podíl si drží i po ukončení startovací kampaně.

Jak fungují takové aktivace cílené exkluzivně na české zákazníky?

Chceme českým sázejícím nabídnout specifické příležitosti a prémie, liší se hru od hry. Zatímco u Sportky jde většinou o stamilionové výhry, Eurojackpot je díky miliardám spojen s vyšším životním statusem. A proto využíváme jako další motivaci pro české sázející jako prémie právě apartmány v zahraničí nebo Land Rovery. Prémie pak často navýší sázky i o 50 procent, pokud jsou vhodně načasované a dobře komunikované. Vidinu výhry má každý hráč podvědomě v sobě a náš hrdina Henri v kampani ukazuje situace miliardáře v prostředí bezstarostnosti a zábavy, které jsou běžnému člověku vzdálené. Jako brand chceme být součástí zákaznického snu celou dobu.

Na konci dubna hostila Praha mezinárodní konferenci Eurojackpotu. Jaké novinky se připravují do dalších let?

Pořadatelství je prestižní záležitost, která připadá státům, jež se aktivně zapojují do budování této celoevropské loterie. Jde o pravidelné schůzky reprezentantů konsorcia Eurojackpotu, je to skupina loterijních organizací z různých částí Evropy. Sdíleli jsme přístupy k tvorbě kampaní, koncepty, jak pracovat s daty, jaká média využívat. Řada zahraničních loterií se u nás inspiruje například s naší ambicí dát online zákazníkům jakousi druhou šanci na výhru prostřednictvím Kola štěstí. Řešili jsme samozřejmě i budoucnost Eurojackpotu, jednou z možností je zavedení anuitní hry ve smyslu celoevropské renty, případně uvedení loterie, kde by mohli zákazníci něco vyhrát každý den. Zatím je to ve fázi úvah.

Je jednou z cest, kam dál, možnost, že by se cena za plnou sázenku snížila nebo přijdou nové formáty za méně peněz?

Jako v každém oboru, tak i tady je každý zákazník trochu jiný. Cílíme totiž na celou dospělou populaci a z podstaty věci se v ní skrývají různé cílové skupiny. Neustále přemýšlíme, jak naše stávající portfolio her upravit a rozšířit tak, aby si každý něco v nabídce našel. Jsou lidé, kteří chtějí hrát o miliardy a zaplatí 400 korun za plný tiket, dalším stačí třeba výhra ve stíracím losu za menší investovanou částku. Extra rentu s možností vyhrát měsíční rentu 100 tisíc po dobu 20 let jde hrát za 25 korun, sloupec Sportky stojí 20 korun a u Eurojackpotu i za 60 korun hrajete o miliardové výhry.

Jaké kampaně připravujete pro druhou polovinu roku?

Už nyní se připravujeme primárně na vánoční kampaně na podporu prodeje losů. Losy jsou v Česku spojeny s obdarováváním nejbližších právě na Vánoce, ale i k narozeninám nebo svátkům. Zatímco v roce 2012 si los koupilo 23 procent dospělé populace Česka, v roce 2021 to bylo už 70 procent, což je trojnásobný nárůst a odráží to naši dlouhodobou strategii budování této kategorie. Losy jsou vhodný dárek pro sdílenou radost teď a tady a velmi úspěšně soupeří s klasickými dárky. Pro představu — den před Štědrým dnem většinou trháme absolutní rekordy, za jediný den prodáme losů jako za celý týden mimo sváteční období.

Sazka je také aktivní na poli esportu, jak jej chcete dále v Česku popularizovat?

Jsme hlavním partnerem Sazka eLeague a špičkového týmu Sinners, oblast esportu je pro nás zajímavá, protože je populární mezi mladými. Chceme finančně podporovat rozvoj odvětví a pomoci Sazka eLeague zůstat hlavní hybnou silou na trhu. Sázení i loterie a esport spočívají v silných emocích. Chceme široké veřejnosti ukázat, že nejde jen o sezení u počítače, ale je to fenomén a zábava pro širší komunitu. Stejně jako u všech našich her i v esportu se zaměřujeme na edukaci hráčů a kultivaci prostředí. Náš projekt zodpovědného hraní Hraj s rozumem, proto postupně rozšiřujeme i o tuto oblast.

Děti méně sportují, covid obezitu mladých ještě zhoršil. Jaké aktivity na podporu sportu nyní v Sazce akcentujete?

Už pojmy sport a Sportka hovoří jasně. Sazka byla v každém okamžiku existence spojená s podporou sportu. Nově jsme posílili vztahy s cyklistikou, v červnu proběhl Závod míru ve věkové kategorii do 23 let, jehož jsme byli hlavním partnerem. V srpnu se pojede čtyř­etapový závod na Moravě — Sazka Tour, letos nově i s výzvou pro trénované hobby závodníky zajet si Sazka Challenge, jízdu na obávaném kopci Dlouhé stráně, 12 kilometrů a 800 metrů převýšení. Cyklistika je v ČR velmi rozšířená, čtyři z pěti lidí jezdí na kole, máme velkou základnu. Podpora cyklistiky není jen o profesionálních závodech, proto například pravidelně darujeme kola a helmy do dětských domovů, kterých už jsme letos rozdali téměř 300. Máme ale i řadu projektů zaměřených na pohyb dětí a mládeže jako je Sazka olympijská cesta, na které pracujeme spolu s Českým olympijským výborem. Projekty rozhýbávají děti ve školách, součástí je třeba i Olympiáda dětí a mládeže. Snažíme se pomáhat i rodinám v hmotné nouzi.

S projektem Kola za milionáře jste také získali PR cenu Lemura v kategorii sport a zábava.

Z ceny máme velkou radost, ale jen odráží to, co skutečně dlouhodobě děláme a dělat budeme. Toto je a bude Sazka. Generujeme milionáře, plníme sny a podporujeme sport. V této komunikaci Sazka všechno dohromady propojila a vážíme si toho, že to ocenila i odborná veřejnost.