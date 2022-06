Touha objevovat nás definuje, je východiskem pro tvorbu smysluplných a efektivních kampaní, shoduje se „triadí“ tým.

Martin Keder

Chief Creative Director Triadu

„Říká se, že reklama je obor, kde pracují velká ega, ale já si myslím, že opak je pravdou. Neznám jiný byznys, kde se tvůrci i po stém neúspěchu znovu nadchnou pro novou věc. Všechno zahodit za hlavu a začít s čistým štítem. Je to vzácná vlastnost, která nás posouvá kupředu. Reklama mě zkrátka učí nelpět na věcech, nápadech ani ověřených postupech. Každá kampaň je vždy ta první, a proto jsem v ní věčným nováčkem.“

Veronika Augustová

Head of Social Media Triadu

„Miluji analýzu a když mám prostor ponořit se do problému opravdu do hloubky, prostudovat WARC, nejrůznější výzkumy a spojovat jednotlivé tečky do závěrů. Taky se hodně ráda ptám — otázky jsou jeden z nejlepších nástrojů markeťáka! Pro inspiraci nechodím daleko, čerpám ze všeho kolem mě. Sociální média jsou oborem, který je neuvěřitelně propojen s popkulturou, aktuálními trendy, sociální a politickou situací, a proto je strašně důležité sledovat dění a jak se promítá na sítě. V oborou sociálních sítích musíte být neustále v obraze. V tom mi hodně pomáhají podcasty. Například Today in Focus od Guardianu, Exactly a energická Florence Given. Z tuzemska je to Deník N, Luďskost anebo třeba Kompot.“

Richard Axell

Deputy Creative Director Triadu

„V reklamě dělám už dlouho a pořád mě to mega baví. Ve volném čase o ní čtu, občas přednáším a poměrně často i sním. Mým velkým vzorem je Bradley G Munkowitz. Jeho volná i komerční tvorba mě vždycky inspirovala a byla i důvodem, proč jsem si už na základní škole stáhl Photoshop a spoustu dalších programů. Kromě toho mě inspiruje i Instagram, který jsem si proměnil na bezedný zdroj informací. Osobně můžu jen doporučit profily jako @mpc_film, @marketingharry, @millchannel, @motiondesigners, @motiongraphics_collective, @howiseedatworld anebo @thefuturishere.“

Matúš Ficko

Strategy Planner Triadu

„Původně jsem do Prahy přišel, abych studoval architekturu. V prváku jsme dostali za úkol najít v Praze budovu s vysokým sloupořadím a hlavicemi v korintském slohu. Zkrátka jít ven a dívat se kolem sebe. Správnou budovu jsem samozřejmě nenašel, ale schopnost pozorovat okolí a chování lidí je pro mě teď v roli stratéga nekonečným zdrojem insightů, nápadů a inspirace. Roli ve změně oborů hrála i moje nedočkavost, která mě při architektuře ubíjela. U reklamy mě tak okamžitě přitahovala její dynamika a představa pracovat neustále na něčem novém. Tohle všechno mě nakonec dostalo do Triadu!“

Marianna Červená

Account Manager Triadu

„Když hledám nové informace, většinou jsou to rozhovory s kolegy, a čím různorodější okruh lidí, tím lepší. Nejraději mám ale diskuze s kreativním týmem, díky čemuž se dostanu k nejrůznější inspiraci z celého světa, case studies a spoustě dalšího. Například Richard, náš deputy creative director, mi ukázal skvělý profil na Instagramu — @thechrisdo. To všechno, v kombinaci s pečlivým posloucháním klienta a aktivní komunikací, mi pomohlo získat rozhled a trénovat přemýšlení z různých úhlů. Nejvíc mi teď v rozvoji pomáhá zvídavost — nespokojit se s tím, když něčemu nerozumím.“

Matej Paluš

Account Director & TeamLeader Triadu

„V Triadu jsem už skoro sedm let a v našem portfoliu prakticky není brand, na kterém bych nepracoval. I proto poslední dva roky dobíjím energii paradoxně běháním. Je to perfektní aktivita na odpoutání se od okolního světa a vstřebání všech informací, pocitů a dojmů z celého dne v práci. Když potřebuji nabrat inspiraci či nové podněty, nejčastěji se vydávám na výlety do cizích zemí. Každá z nich má totiž něco do sebe, a to mi ukázalo, že nad věcmi se dá vždy přemýšlet z různých úhlů. Nehledě na práci i koníčky se vždy snažím zůstat v obraze. S tím mi pomáhají hlavně články a podcasty Deníku N. Informace ze světového dění sbírám zase z portálů New York Times a Business Insider. Obrovskou studnou nápadů je pro mě i YouTube, kde v dnešní době člověk získá informace prakticky o všem.“

Agentura Triad a týdeník Marketing & Media vytvořily komerční přílohu, jež je součástí aktuálního vydání MAM 25/2022. Iustrace na její obálce je dílem Miša Dvorského, art directora Triadu.

„Ilustrace na obálce původně vznikla bez zadání jako dárek k 10. výročí českého Triadu. Takové grafiky vytvářím ve volném čase mým osobním přátelům. Většinou na nich zachytávám byty anebo menší intimní prostory. Tentokrát jsem mým přátelům, kolegům a šéfům nakreslil celou budovu – můj osobní portrét Triadu. Snažil jsem se na něm zachytit prostor budovy, zároveň i asociace, které ve mně daný prostor vyvolává. V procesu kreslení se to celé smíchalo s osobními vzpomínkami, nesmyslnými ADHD blbostmi, ale i reklamními maskoty a odkazy na kampaně Triadu. Schválně, kolik kampaní na obrázku vidíte? Dokážete najít například holící strojek OneBlade?,“ vzkazuje přes MAM Mišo Dvorský a pokračuje: „Grafiky, které připravuji přátelům, se umisťují do vstupních chodeb zobrazovaných prostorů. Jsou to takové portréto-mapy, které mají za úkol nakopnout představivost návštěvníků a umožnit jim se potulovat v asociacích, jako to umí děti při čtení kreslené knížky. Tentokrát to není vstupní chodba, ale obálka speciálního vydání o Triadu. To dává smysl. Tak si představte, že jste na návštěvě, jestli chcete, sundejte si boty a trošku se v tom Triadu porozhlédněte.“