Na shortlist soutěže hodnotící reklamy ženským pohledem se agentura dostala s projektem Gamer Eye Test pro GrandOptical.

Kreativní soutěž Gerety Awards, která kampaně posuzuje z ženského pohledu, zveřejnila shortlist prací letošního ročníku. Mezi finalisty letos hájí české barvy agentura DDB Prague. Uspěla v kategorii farmaceutických projektů s kampaní pro společnost GrandOptical nazvané Gamer Eye Test, na níž spolupracovala esportová organizace Entropiq. Na hře FIFA 22 se testovala zraková ostrost a s pomocí Counter-Strike: Global Offensive pak i kontrastní citlivost očí hráčů, cílem bylo zvýšit povědomí o nutnosti pravidelného testování zraku a vlivu správné korekce zraku na herní výkonnost profesionálních hráčů.

Celkem se do finále Gerety Awards probojovalo 314 přihlášených projektů z 37 zemí. Z globálního pohledu je nejúspěšnější agenturou 72andSunny se 73 nominovanými přihláškami, mezi zadavateli pak kraluje Ikea, v jejímž případě uspěly práce vytvořené s agenturami DDB Group Italy, Leo Burnett Riyadh, McCann Madrid a Memac Ogilvy Dubai. Z pohledu sítí má nejvíce nominací McCann Worldgroup, mezi holdingy se pak zadařilo IPG se 44 finalisty. Celý shortlist si můžete stáhnout zde.

Mezi nejúspěšnějšími kampaněmi napříč kategoriemi je projekt The Unfiltered History Tour, který pro Vice World News vytvořila Dentsu Webchutney. Představuje historickou „výstavu bez filtrů“ v Britském muzeu, která prostřednictvím filtrů na Instagramu ukazuje známé exponáty sesbírané během období kolonizace s historickým kontextem, jenž dodává komentář lidí ze zemí, které si vystavené předměty nárokují. Kampaň měla mimochodem rovněž 21 nominací na The One Show, kde nakonec získala sedm zlatých, devět stříbrných a dvě bronzová ocenění.

„Kvalita přihlášek byla opravdu vysoká. Práce byly inovativní a unikátní, promyšlené a provokující myšlení i zábavné. Opět dokázaly, že i během náročných časů a zvláštních okolností dokážou kreativci vytvářet zapamatovatelné a smysluplné věci,“ uvedla mimo jiné Vikki Ross, která vedla britskou porotu soutěže. Gerety Awards také hodnotily poroty v USA, Brazílii, Mexiku, Dánsku, Belgii, Rakousku, Japonsku a na Filipínách.

Teď je na řadě hodnocení velkou porotou, po jejímž rozhodnutí budou 6. září vyhlášeni vítězové včetně cen Grand Prix. Jedno z nejvyšších ocenění a stříbro k tomu loni získala česká agentura WMC Grey za projekt Hackathon Znamkamarada. Ten uspěl v kategorii Works for Good (Práce pro dobro), která je i v letošním ročníku kategorií s nejvíce nominacemi, je jich 75.