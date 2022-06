Festival spolu s asociací ANA ustavuje pět rad, kterým předsedá Marc Pritchard z P&G. Zaměří se na udržitelnost, diverzitu, talenty, data a kreativitu s efektivitou.

Festival kreativity Cannes Lions, který dnes odstartoval, společně s americkou asociací zadavatelů reklamy (ANA – The Association of National Advertisers) rozšířil někdejší CMO Growth Council do pěti Rad globálního růstu pro pokrok (Global Growth Councils for Progress). Jejich prostřednictvím chtějí sjednotit kreativní a komunikační obor pro pozitivní rozvoj byznysu.

„Dáváme dohromady skupiny nejrozmanitějších a nejvýraznějších osobností, které pomohou řešit nejpalčivější problémy, kterým čelí náš obor i svět,“ uvedl mimo jiné Simon Cook, CEO společnosti Lions, která týdení festival Cannes Lions pořádá.

Rad pro pokrok je celkem pět a každá se zaměřuje na jedno z témat, jež jsou podle studie Lions State of Creativity těmi nejdůležitějšími. Jedná se o udržitelnost; diverzitu, rovnost a inkluzi; talenty; data a technologie; kreativitu značek a efektivitu. V čele celé iniciativy i rady věnující se udržitelnosti je Marc Pritchard, chief brand officer Procter & Gamble, který se těmito otázkami ve spojení s marketingem zabývá dlouhodobě.

Poprvé se rady sházejí v Cannes a během festivalu kreativity se mají shodnout na krocích a cílech, které přispějí k řešení problematiky. V každé radě bude 25 až 30 hlavních členů, ve všech je dohromady je pak 25 volných míst a Cannes Lions spolu s ANA do nich zvou vizionáře, kteří se chtějí připojit. Přihlásit se je možné přes web projektu. Každý se pak může zapojit i do průzkumu Rad globálního růstu pro pokrok, jehož výsledky budou s členy rad sdíleny.

„Jako komunita marketingových ředitelů největších značek světa jsme významně pokročili ve snaze udělat z marketingu hybnou sílu pro růst a dobro. Festival Cannes Lions přináší s touto iniciativou zlomový moment, díky kterému budeme mít větší mezinárodní dosah, když se celý náš obor sjednotí u společného programu,“ uvedl Nick Primola, výkonný viceprezident ANA Global CMO Growth Council.