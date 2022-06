Značka společnosti Pinko vstupuje na trh s třemi příchutěmi. K mání jsou online, ve vlacích Leo Express a postupně se rozšiřují do bister a restaurací.

Benešovská továrna na zmrzlinu vstupuje na trh s novou ovocnou zmrzlinou ve třech vybraných a otestovaných příchutích – černý rybíz, mango s maracujou a višeň s jahodou. Značka ve variantách nanuků a v kelímku klade důraz na jednoduché složení s vysokým obsahem ovoce.

Součástí vývoje nové značky byla i celková identita brandu. Agentura Proboston se postarala o návrh jména, logo a celkový vzhled všech materiálů – od obalového designu, realizaci webu i launch kampaně na nadcházející sezónu 2022. Komunikace probíhá především online v rámci reklamy na sociálních sítích nebo display formátů ve spolupráci s mediální agenturou Pudeto.

„Už třicet let vyrábíme dobrou zmrzlinu a máme nejmodernější technologické postupy výroby. Chtěli jsme se ale posunout dál a vytvořit něco odlišného, čím si splníme naši představu o nejlepší zmrzlině. Oslovili jsme agenturu Proboston, která připravila sérii workshopů se zaměstnanci firmy, a nakonec přišli s řešením. Společně jsme vytvořili úplně novou značku pro nové produkty, které vycházejí z našich zkušeností, snů a regionálního významu firmy,“ uvedla Marta Janoušková, marketingová manažerka firmy Pinko, výrobce benešovské zmrzliny.

Podle agentury název značky se slovem továrna předurčil vizuální styl bez „kudrlinek a přeretušovaného ovoce“ nebo šťastných konzumentů zmrzliny. „Vznikl koncept ‚sladký industriál‘ – striktně geometrické ilustrace zasazené do jasného čtvercového schématu, kombinující až naivně stylizované ovoce a všemožných industriálních prvků. To vše v hávu barev, které mají blíže ke zmrzlině a sladkostem, než ke šmíru a oleji. Je to svérázný a originální vizuální styl, který se jen tak nevyčerpá,“ uvedl Jakub Matoušů, autor kampaně.

Zmrzliny jsou už dostupné na online tržištích Kosik.cz a Rohlik.cz a postupně se rozšiřují do bister a restaurací ve větších městech. Budou též ve vlacích Leo Express, během června v pražské Stromovce díky speciálnímu brandovanému prodejnímu kolu a k dostání bude i na velkých letních akcích ve Středočeském kraji.