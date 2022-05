Agentura ze sítě Dentsu bude mít od června nové vedení a začleňuje se do globální sítě iProspect. „Na sklonku léta dojde ke kompletnímu rebrandingu,“ říká nový výkonný ředitel Ondřej Týma.

Po zhruba roce, kdy Adexpres po odchodu zakladatele Jiřího Galgonka dočasně vedl Jiří Vítek z Dentsu, nastoupí od června do role výkonného ředitele Ondřej Týma, dosavadní technologický ředitel agentury. Toho ve vedení agentury doplňuje ještě také Petra Košaříková na pozici ředitelky pro rozvoj obchodních vztahů.

S novým vedením se zároveň Adexpres oficiálně stává součástí globální sítě iProspect by Dentsu, doteď byl jen spolupracující agenturou. „Na sklonku léta dojde ke kompletnímu rebrandigu, kdy značka Adexpres zanikne a my budeme využívat pouze název iProspect Česká republika,“ říká v rozhovoru pro MAM Ondřej Týma.

Co za první změnu jako nový šéf Adexpresu představíte?

První velkou a zásadní změnou bude určitě plná integrace Adexpresu do globální sítě iProspect. Za těch deset let, co agentura funguje, dokázala skvělé věci. Z malého start-upu až do spojení s globální sítí, z týmu o pár lidech k desítkám zkušených nejen digitálních specialistů. Nyní jdeme ještě o krok dál a agenturu plně začleňujeme do jedné z největších digitálních sítí na světě.

Adexpres v létě čekají další změny – o co přesně půjde?

V létě dokončíme celý proces integrace do globální sítě. Na sklonku léta dojde ke kompletnímu rebrandigu, kdy značka Adexpres zanikne a my budeme využívat pouze název iProspect Česká republika. Původní název tedy zůstane minulostí, ke které se budeme ale vždy hrdě hlásit.

Jaký dopad to bude mít na aktivity a klienty na českém trhu?

Z hlediska každodenní práce a fungování směrem k nim se pro klienta nic nemění. V dlouhodobém měřítku to bude znamenat rozvoj kvality servisu a obecně posun znalostí, technologií a případně i nových způsobů spolupráce. Fakt, že se agentura plně integruje do globální struktury, bude také znamenat lepší propojení s ostatními brandy, které patří do sítě Dentsu. Budeme tak moci našim klientům nabízet daleko funkčnější all-in-one řešení, které je klienty stále více poptáváno.

Za poslední rok Adexpres opustilo hodně výrazných osobností, jak jste se s tím vypořádali?

Ano, měli jsme v uplynulém roce několik odchodů a pravdou je, že to bylo pro firmu náročné období. K tomu je nutno dodat, že opravdu dobrých lidí je na trhu málo. Ovšem žádný z odchodů nebyl z čistého nebe, byl to postupný proces a s každým jsme o jeho směřování a budoucnosti bavili a někde se to „prostě nepotkalo“. Ovšem díky těmto odchodům jsme mohli začít mluvit o tom, jak chceme agenturu stavět, měli jsme možnost podívat se na složení týmů z většího odstupu a následně jsme se soustředili na nábor odborníků na ty oblasti, které jsme identifikovali jako nejvíce potřebné. Zároveň jsme mohli stavět na těch seniorních kolezích, kteří se do toho rozhodli jít s námi.

A jak se vám daří nábory lidí?

I vzhledem k novému nastavení agentury se nyní soustředíme spíše na přijímaní juniornějších kolegů. Doplnění týmu mladými talenty je přirozená věc a my to vnímáme jako příležitost. Právě oni přinášejí nové nápady, jiné pohledy na věc a svěží přístupy. Rovněž tím dáváme možnost zkušenějším seniorům zlepšit se v manažerských dovednostech, vyrůst a získat zkušenosti v rámci agentury rychleji, než je v jiných firmách běžně zvykem.

Nové vedení Adexpresu

Ondřej Týma do Adexpresu přišel loni v září z mediálního domu Economia, kde se věnoval rozvoji programatického prodeje online reklamy.

„To, co za ten rok Ondřej s celým týmem Adexpresu dokázal a jak moc se posunul dopředu, pro nás bylo jasným znamením, že Ondrovo povýšení na pozici ředitele bude tím nejlepším řešením,“ uvedl Jiří Vítek, „head of media LoB“ v Dentsu pro střední a bvýchodní Evropu, který agenturu dočasně vedl.

Tandem nejvyššího vedení doplní Petra Košaříková, která se posouvá z pozice ředitelky pro klientský servis, již zastávala čtrnáct měsíců, do role ředitelky pro rozvoj obchodních vztahů. Na starosti bude mít i nadále vše, co se týká klientů, nových i stávajících, a dalších spoluprací. Před tím pracovala dva roky v agentuře Doblogoo jako digital a account director. V oboru se pohybuje už více než 13 let a prošla i společnostmi jako Kaufland, OMD Czech, MEC či Mindshare.