Palírna U Zeleného stromu navazuje na úspěšné limitované edice sběratelských etiket. Aktuální vzdá hold parašutistům, kteří položili život v boji za svobodu.

Jedna z nejstarších evropských palíren připravila limitovanou edici pětiletého rumu Heffron. Na etiketách, které palírna připravila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, se objeví Gabčík, Kubiš i dalších pět parašutistů, kteří před 80 lety položili statečně svůj život v boji za naši svobodu v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje.

„Připravili jsme celkem sedm speciálních etiket, s medailonky věnovanými parašutistům, kteří s odvahou bojovali za naši svobodu. Na edici jsme spolupracovali s Československou obcí legionářskou, která letos připomíná 80 let od operace Anthropoid. Každá varianta etikety bude mít pouze 5 000 kusů, jedná se tedy o sběratelskou edici,“ říká brand manažer značky Heffron Jan Sedláček.

Etiketu navrhl designér Martin Zouhar. V předchozích letech se na etiketách objevili významní českoslovenští legionáři a také první prezident samostatného Československa Tomáš Garigue Masaryk, který byl také formálním členem ČsOL s pořadovým číslem 1 na členské legitimaci.

„18. červen roku 1942 se zapsal do naší historie. Hrdinství a nebojácnost českých parašutistů v boji za svobodu a demokracii by neměly být zapomenuto a my si 80. výročí atentátu na říšského protektora letos připomínáme v rámci akcí po celé republice. Proto jsme už potřetí spolupracovali s Palírnou U Zeleného stromu na limitované etiketě spojené s českými hrdiny,“ říká Jiří Charfreitag z Československé obce legionářské.