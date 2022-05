Agentura novým klientům pomáhá s výkonnostními kampaněmi a řeší s nimi redesign e-shopů.

Technologická společnost BOOTIQ, která je součástí skupiny BiQ Group, uspěla ve výběrových řízení na digitální marketing společností Wienerberger, která je světově největším výrobcem pálených cihel (Porotherm) a střešních tašek (Tondach) v Evropě, a rodinné firmě s více než třicetiletou historií Grund vyrábějící designové předložky a koberečky do koupelen.

„Do obou tendrů jsme šli s tím, že sázíme na komplexní přístup a dokážeme nastavit marketingovou strategii, která zahrnuje nejen branding, ale prochází napříč vícero kanály a platformami. Spolupráce začaly začátkem letošního roku a v případě Wienerbergeru kooperujeme s dalšími dvěma agenturami – NET Invenio zastupující Porotherm a Media Age, která se stará o brand. Přičemž se nám průběžně daří od zahájení spolupráce plnit stanovené cíle,“ uvedla Dana Križanová, digital marketing team leader ve společnosti BOOTIQ, jež je součástí skupiny BiQ Group.

Pro Wienerberger řeší tým Bootiq dvě na sebe navazující kampaně. První z nich probíhala do konce března, byla zaměřená na sbírání leadů a její prvotní cíl se podařilo přeplnit. Zároveň běží brandová kampaň, která ukazuje Wienerberger jako jedničku na českém trhu. Tu již mohli lidé registrovat v televizi a v rádiu, tým agentury tyto kanály synchronizuje v rámci online prostředí. Križanová dodala, že v létě se bude připravovat podzimní kampaň a chystá se projekt zaměřený na udržitelnost a zdravé bydlení.

Další klient – tradiční česká firma Grund – chce nyní posílit v B2C segmentu a do konce letošního roku se rozrůst na další trhy: Slovensko, Polsko nebo Německo. Do tří let plánují expanzi také do Rumunska a Maďarska, s výhledem na Francii a Španělsko. Tým Bootiq pomáhá s redesignem a do konce roku i se spojením e-shopů Všedokoupelen.cz a Grund.cz do jedné platformy s cílem pokrýt kompletní segment koupelnových doplňků. To však bude záviset i na obchodních výsledcích jednotlivých obchodů.

„Pomáháme se změnou e-shopové platformy, celkovým vizuálem a konceptem kampaní, nastavením digitální marketingové strategie, rozpočtů, mediálních plánů a především s expanzí na další trhy. Cílem těchto aktivit je komplexní uchopení brandu a kampaní včetně posílení na trhu a zvýšení obratu,“ uzavřela Dana Križanová.