V pondělí 25. dubna vychází příloha týdeníku Marketing & Media zaměřená na trendy, ale i výzvy, s nimiž se v současné době potýká obor polygrafie a výroby reklamy.

Další z letošní plánované řady specializovaných příloh Extra Marketing & Media se věnuje tisku, signmakingu i obalům a vychází při příležitosti konání 27. ročníku veletrhu Reklama Polygraf Obaly. Ten se koná od 3. do 5. května na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech.

„Situace v papírenském průmyslu je katastrofální. Termíny dodávek jsou nejisté a ceny se mění směrem nahoru skoro každých čtrnáct dní. O návratu do doby před covidem se mluvit nedá. Zaměřovali jsme se hlavně na to, abychom přežili. Mnohým kolegům se to nepovedlo a své tiskárny zavřeli,“ popisuje dnešní realitu tiskáren v úvodním článku přílohy jednatel Uniprintu Miroslav Kopecký.

Napříč segementy se odborníci oslovení v Extra MAM potvrzují růst cen. „Zdražují se obaly, materiály pro vizuální komunikaci a signmaking. Cena papíru vzrostla na dvojnásobek během devíti měsíců. Naše distribuční prodejní ceny upravujeme podle výrobců. Tento jev je platný pro všechny na trhu a v podstatě z něho nyní není úniku,“ říká generální ředitel společnosti Igepa Petr Breburda.

Významným faktorem určující další směr oboru je ekologie provozů a proces digitalizace. „Pandemie způsobila, že elektronický obchod a širší využití web-to-print řešení jsou nejdůležitějšími investicemi tiskařů. Do roku 2030 se online specifikace a objednávání stanou normou. Čeká nás tedy svět nových prodejních kanálů. Tiskaři se budou muset vypořádat s aplikacemi pro nabídku služeb, stejně jako taxikáři s platformami Uber či Bolt. Loajalita zákazníka se velmi sníží a důraz bude kladen na služby,“ tvrdí v příloze Extra MAM Nosálová Kálalová, ředitelka veletrhu Reklama Polygraf Obaly.

Speciální příloha Extra Marketing & Media věnovaná výrobě reklamy, polygrafii a obalům je samostatně neprodejná a vychází jako součást letošního 17. vydání MAM. Od pondělí 25. 4. bude dostupná jak tištěná, tak elektronická verze v e-shopu MAM a omezený počet výtisků bude k dispozici rovněž návštěvníkům veletrhu Reklama Polygraf Obaly.



Pokud máte o MAM s přílohou zájem ve větším počtu výtisků, nebo chcete mít jistotu, že pro vás bude určitě k dispozici tištěná verze, neváhejte nás kontaktovat na mail @redakce.



V případě, že vás zajímá komerční spolupráce u dalších plánovaných specializovaných příloh, obraťte se na obchodního manažera @Honzu.