Výrobce papíru chce ambiciozními iniciativami přispět k řešení klimatické krize.

Globální výrobce papíru Sappi prohlubuje své iniciativy odpovědného využívání surovin a snižování uhlíkové stopy. „Rozsah klimatické změny, ztráta biodiverzity a nárůst společenských nerovností vyžadují odvážné činy,“ uvádí Sarah Price, manažerka udržitelnosti Sappi.

Ambiciózní závazky „planet+“ dělí společnost do tří pilířů. Prvním z nich je produkce udržitelných řešení, která jsou kontinuálně kontrolována. V Evropě už od roku 2020 využívá z 80 procent certifikovanou celulózu a cíl je podíl navyšovyt. V celosvětovém měřítku chce pak Sappi do roku 2025 využívat ze 78 procent certifikovaná vlákna zaručující zodpovědný management lesů.



Druhý pilíř zahrnuje inovace související s cirkulární ekonomikou. Sappi globálně investovala do výzkumu a vývoje 32 milionů eur jen ve finančním roce 2020. Mezi úspěšné projekty se počítá třeba využití kalů z italských papíren pro produkci tepelné izolace ve stavebnictví, či využití horkých odpadních vod z papíren v Německu pro výrobu energie představující vytápění 1400 domácností ročně.



Třetím pilířem je navazování partnerství napříč dodavatelským řetězcem k urychlení pozitivních změn. Sem patří například loni představený projekt recyklovatelných balení Pro Planet Paper Packaging.

Využívá funkční papír s integrovanou bariérou pro ochranu baleného jídla a snižuje tak spotřebu plastů.



Sappi též prosazuje zodpovědné využívání papíru v mediamixu. Jeho prostřednictvím se dá podle firmy dosáhnout většího zásahu oproti saturovanému digitálnímu marketingu. Využívání cloudu v digitálu navíc podle analýzy uveřejněné v roce 2018 v časopise Nature přispívá k růstu spotřeby energie nutné pro provoz datcenter, jež se má do roku 2030 zvýšit patnáctinásobně a obsáhnout osmi procent globální spotřeby.