Komunikační skupina Konektor integrovala všechny služby pod jednu značku. „Cílem je nalézt pro klienty nejlepší komunikační řešení bez ohledu na specializace,“ říká Jaroslav Duroň.

Komunikační skupina Konektor se přestěhovala do nových kanceláří na Praze 1 a integrovala všechny služby pod jednu značku. Formálně pod brandem Konektor působí agentury Konektor PR (dříve PR.Konektor), která se specializuje na moderní public relations, Konektor Campaigns (dříve reklamní agentura Konektor), působící na poli reklamy a ATL komunikace, Konektor Digital (dříve Konektor Social), soustředící se na digitální komunikaci, sociální média a content marketing, Konektor Influencers (dříve The Hive), která pracuje s influencery a The Ship, která poskytuje služby v oblasti public affairs.

Partner skupiny Jaroslav Duroň, který Konektor ovládá společně s Davidem Růnou, Petrem Rydlem a Rostislavem Starým, strategii vedoucí k propojení služeb přibližuje v rozhovoru. „Je to další krok v mazání hranic mezi týmy, podobně jako se mažou hranice mezi disciplínami,“ říká.

Bude se vám při propojení agentur pod jednou značkou lépe konkurovat velkým skupinám, které se mění na podobném principu?

Důvodem pro sjednocení našich jednotlivých služeb zahrnujících ATL/BTL, PR, digital, práci s influencery, public affairs a další pod značku Konektor je hlavně snaha ještě posílit vnitřní vědomí integrace, spolupráci všech lidí v Konektoru. Je to další krok v mazání hranic mezi týmy, podobně jako se mažou hranice mezi disciplínami. Všichni jsme Konektor a naším cílem je nalézt pro naše klienty nejlepší komunikační řešení bez ohledu na specializace a jiné nevyřčené limity.

Usnadní vám tento krok účast v tendrech? Jakou máte pro hlášení se do výběrových řízení strategii?

Příležitosti ve výběrových řízeních rádi využíváme. Nejraději máme zadání, která umožní návrh a realizaci integrovaných kampaní, které propojují více disciplín. Díky vlastní pobočce na Slovensku a členství v rámci globální síti Eurocom Worldwide jsme schopni nabídnout služby pro klienty, kteří mají v Praze na starosti CEE region. Naše pražská kancelář pak plní roli „hubu“ a koordinátora vůči klientovi, což je pro něj jednodušší. Nicméně se účastníme i tendrů například pouze na PR a i v budoucnu se o každou takovou příležitost rádi popereme.

Jak na spojení reagují stávající klienti? Očekáváte, že budou díky integraci využívat více dříve oddělených služeb?

Od našich klientů máme jednoznačně pozitivní reakce. I díky tomuto kroku se nám u nich neustále daří rozšiřovat škálu služeb v oblasti integrované komunikace. Začínáme například s PR a postupně rozšiřujeme záběr služeb do dalších oblastí marketingové komunikace.

Plánujete pro další růst akvizice agentur, případně zakládání nových, jako to bylo v případě The Ship?

Letošní rok bude ve znamení integrace jednotlivých týmů a prohlubování spolupráce při realizaci klientských projektů. Prohlubujeme spolupráce se specializovanými partnerskými agenturami, například v oblasti mediálního plánování a nákupu. Společně s agenturou Testuj.to jsme hodně aktivní v oblasti komunitního testování produktů a služeb a získávání autentických uživatelských recenzí, které jsou důležité při výběru produktů u spotřebitelů. Ve velmi blízké budoucnosti připravujeme spuštění těchto služeb na Slovensku a v Maďarsku.

Jak se vám daří rozšiřovat tým zaměstnanců? Je větší integrace výhodou pro nábor?

Průběžně hledáme nové kolegy napříč Konektorem. Vedle možnosti podílet se na integrovaných klientských kampaních jim nabízíme celou řadu benefitů, mimo jiné až dva měsíce dovolené, možnost využívání home office, školení…

Konektor má kanceláře v Česku a na Slovensku, prostřednictvím dlouholetého členství v síti nezávislých komunikačních agentur Eurocom Worldwide realizoval i řadu úspěšných mezinárodních kampaní. Dlouhodobě pracuje mimo jiné pro klienty jako Microsoft, Jelen, Dámejídlo, Mondelez, Heureka, Nvidia, Stock, Zoot, Sazka, Oriflame, Danone a další.

Za dobu své existence Konektor sesbíral téměř stovku různých oborových ocenění v Česku, na Slovensku i v mezinárodních soutěžích.

Konektor je dlouholetým aktivním členem mnoha profesních organizací v Česku a na Slovensku, ve kterých se aktivně podílí na rozvoji, evangelizaci a profesní etice různých komunikačních disciplín. Začátkem roku 2022 vstoupil do AKA, kde se aktivně podílí na boji s dezinformacemi a zvyšování mediální gramotnosti veřejnosti.