Chceme, aby systém fungoval globálně, věrnostní program bychom mohli spustit už příští rok, říká Martin Barry, zakladatel Manifesto Marketu.

Manifesto Market letos poprvé míří za hranice a do budoucna počítá s velkou expanzí. Jeho zakladatel Martin Barry navíc rozjíždí vlastní bary pod značkou Soot, plánuje věrnostní program a z českého gastronomického konceptu má ambice vytvořit během pěti let světovou jedničku v provozování „food hubů“.

Letos bude Manifesto poprvé expandovat mimo Českou republiku. Jak vznikl plán na otevření nové pobočky v Berlíně?



Berlín našemu konceptu sedí kulturně i demograficky, lepší lokaci pro zahraniční premiéru jsme si vybrat nemohli. Naskytla se nám tam výborná lokalita v centru, na dopravním uzlu Potsdamer Platz. Uzavřeli jsme dohodu s developerem Brookfield Properties a nyní tam probíhá stavba, otevřít bychom měli ve druhé polovině roku. S plochou 4,4 tisíce metrů čtverečních to bude největší „food hub“ v kontinentální Evropě.

„Zvažujeme sice i další pop­‑up projekty, ale ty už by byly v zemích s přívětivějším klimatem, například v jižní Evropě nebo ve Spojených státech.“

Půjde pořád ještě o krátkodobý pop­‑up projekt, jako bylo Manifesto v Praze na Florenci, které zkraje letošního roku ukončilo provoz?



Florenc pro nás byl pilotním projektem, kde jsme se učili, jak celý byznys funguje. Plánovali jsme jej na rok, ale nakonec jste mohli zůstat tři. Nyní chceme životnost našich projektů prodlužovat. V Praze na Andělu máme smlouvu na pět let, v Berlíně to bude na patnáct. Zároveň jednáme o dalších místech mimo Českou republiku, kde už hledáme pronájmy nejméně na deset až patnáct let. Zvažujeme sice i další pop­‑up projekty, ale ty už by byly v zemích s přívětivějším klimatem, například v jižní Evropě nebo ve Spojených státech. Po Florenci a Smíchově jsme sice Anděl zařídili tak, že může fungovat po celý rok, ale provoz v zimních měsících je pro nás stále náročný.

O jakých dalších lokalitách jednáte?



Během příštích dvou let bychom chtěli otevřít minimálně další tři provozovny v Německu, jednáme intenzivně také o dvou místech v Belgii a o deseti dalších místech v Evropě i Spojených státech, pro které jsme již i získali příslib od nových investorů.

„Zároveň chceme ve druhé polovině letošního roku otevírat nové místo v centru Prahy, ale ještě nemohu prozradit které.“

Přibudou i nějaké v Česku? Po odchodu z Florence se mluvilo například o nevyužívaných prostorách Staroměstské tržnice…



Staroměstská tržnice nás velice zajímá, je škoda, že tak krásný prostor v centru Prahy město zatím neumí využít. Budeme tlačit na to, aby ho mohl provozovat soukromý sektor, ať už to budeme my, nebo někdo jiný. Zároveň chceme ve druhé polovině letošního roku otevírat nové místo v centru Prahy, ale ještě nemohu prozradit které. Poohlížíme se už především po lokalitách, kde bychom mohli zůstat patnáct let a více.

Jak vaše podnikání ovlivňují vnější faktory jako je covid nebo válečný konflikt na Ukrajině?



Otevírat Manifesto Anděl v průběhu pandemie byl obrovský risk, ale i přesto jsme v letních měsících měli zajímavé tržby. Během prvního měsíce jsme obsloužili sto dvacet tisíc zákazníků. Na podzim, v důsledku pandemie i vládních nařízení, se nám snížily tržby zhruba o polovinu. Jakmile letos v únoru přestala platit povinnost kontrolovat covidové certifikáty, tržby opět vzrostly na stejnou hladinu. V prvním týdnu v březnu ale opět skokově klesly, což si vysvětluji právě šokem z válečného konfliktu. Nyní už se opět vracíme k normálu, ale do budoucna bude hrát velkou roli růst cen potravin i energií.

Do jaké míry je váš byznys závislý na turismu?



V posledních dvou letech jsme o zákazníky z řad turistů víceméně přišli. Nyní tvoří pouze asi pět procent našich návštěvníků. Ale ani před pandemií to nebylo o moc více, zhruba deset až dvanáct procent. Letos si slibujeme alespoň dvacetiprocentní nárůst obratu pocházející právě z turismu, protože předpovídáme zvýšení cen a turisté na něj nereagují tak citlivě jako místní.

Díky výhradně bezhotovostnímu systému plateb jistě získáváte mnoho dat. Sdílíte je se svými nájemci?



Práce s daty je páteří našeho byznys modelu. Našimi nájemci jsou až na výjimky malé firmy, které samy o sobě nemají kapacitu, čas ani know­‑how, aby to zvládaly sami. My pro tento účel máme v týmu člověka, který data zpracovává a poskytuje restauracím konzultace. Každé restauraci můžeme poskytnout jen anonymní data, která nám sama vygenerovala, nemůžeme jí dát data jiných nájemců. Vytváříme ale celkové souhrny a hodnocení restaurací, kterými podporujeme zdravé konkurenční prostředí. Nezveřejňujeme jednotlivé podniky jmenovitě, můžeme ale restauraci třeba říct, že si pohoršila, nebo naopak že se nachází mezi třemi nejlepšími podniky.

Pokračování rozhovoru si můžete přečíst v aktuálním vydání Marketing & Media 14/2022, které vychází v pondělí 4. dubna.