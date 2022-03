Už během pár let by se Mark Zuckerberg mohl objevit jako hologram a k účastníkům konference, jako je právě probíhající SXSW v Texasu, promluvit prostřednictvím brýlí pro rozšířenou realitu namísto obrazovky počítače.

To je část vize, kterou zakladatel společnosti Meta představil pro projekt metaversa během chatu se zakladatelem oděvní řady FUBU a hvězdou Shark Tank Daymondem Johnem na prostřednictvím platformy Zoom, které se objevilo na velkých obrazovkách před zaplněným sálem v Austin Convention Center.

„Metaverse se liší od internetu, který funguje tak, že se můžete dívat na dokumenty, můžete se dívat na web. Ale budoucností je, že v metaversu lidé budou. Větší část času bude věnována zážitkům. Bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte, budete mít možnost cítit se, jako byste byli přímo tam se vším, co s tím souvisí,“ uvedl Zuckerberg. Metaverse podle něj není projektem, který by vystavěla jedna společnost. Je skutečně další fází internetu.

Cílem společnosti Meta je pomoci vybudovat některé ze základních technologií, které přivedou metaverse k životu, ať už jde o headsety pro virtuální či rozšířenou realitu nebo o systémy sociální přítomnosti. „Podstata toho, o čem metaverse je, a veškeré technologie, které vyvíjíme, se snaží poskytnout pocit přítomnosti a ponoření se do prostředí, což podle mě povede k vytvoření dalších možností různých sociálních zážitků,“ řekl Zuckerberg. Skupina vytvořila platformu na sociální zážitky nazvanou Horizon. Jde například o kluby, kde mohou lidé vystupovat jako stand-up komici nebo o muzeum černošského umění, kde se prodávají umělecká díla.

„Vybudovali jsme Workrooms, kde probíhají porady a mítinky. Jste kolem stolu s lidmi a máte pocit, jako byste byli přímo tam. Je docela zajímavé to zažít a být schopen gestikulovat a navazovat oční kontakt s lidmi. Můžete se otočit a něco pošeptat osobě vedle, což při videohovoru nemůžete,“ uvedl Zuckerberg. Lidé se také budou chtít odlišit podle formy trávení času a podle něj budou využívat více avatarů. Rozhovory „naživo“ jsou však stále mnohem lepší, než co může zatím nabídnout technologie a nějaký čas to ještě podle Zuckerberga bude platit.

„Myslím, že většina sociálních nebo ekonomických příležitostí, byla ukotvena na prostor, kde se lidé fyzicky nachází, kde se narodili a žijí, kde mají rodiny. A já doufám, že pomocí této technologie to můžeme prolomit, skočíte do metaversa a teleportujete se na jiné místo a budete mít přístup ke všem příležitostem odkudkoli,“ řekl Zuckerberg.

Pomocí headsetů pro virtuální a rozšířenou realitu bude možnost dostat se do metaverse i z 2D platforem jako je Instagram a Facebook. Někoho budou zajímat hry v metaversu, další třeba zvýšení produktivity. „Nebo třeba fitness. Namísto nákupu drahého kola Peloton můžete použít headset Quest a získat předplatné na hodiny boxu. Z dlouhodobého hlediska doufám, že oblečení, které má na sobě avatar v metaversu, může být raženo jako NFT a bude moci být využito napříč různými světy. Je spousta technických věcí, které je třeba vyřešit, než bude vše bezproblémové, ale pracujeme na tom, aby NFT byla v blízké době na Instagramu,“ uvedl Zuckerberg s tím, že by se tak mohlo stát v horizontu měsíců.