Pěstitelská společnost chce posílit pozici na českém konopném trhu, rozšiřuje nabídku a tým o specialisty včetně šéfa marketingu Jana Svěráka.

Pěstitelská společnost LitCBD se chce prostřednictvím nového brandingu a rozšíření týmu zviditelnit na českém konopném trhu. Ústředním motivem je především sjednocení všech vizuálních prvků nového webu i produktů či rozšíření portfolia.

Vojtěch Ulman

„Nový design webu a vizuální branding, o který se postaral art director Tomáš Kubíček, ukazuje především lásku týmu ke konopí a celému procesu, od pěstování až po finální prezentaci. Web je pro nás klíčovým prvkem ke spojení se zákazníkem, sjednocuje totiž v sobě jak prodejní, tak komunikační složku a do budoucna se má rozšířit také o blog a livestream z pěstírny,“ uvedl Vojtěch Ulman, CEO a spoluzakladatel LitCBD.

Nový design prostupuje všemi kanály firmy, od webu a sociálních sítí až po prodejní automaty, partnerské prodejny či stánky na konopných festivalech. V současné době se připravuje také tematický „merch“ a na konci roku 2022 i přímo Lit flagship obchod.

Aby firma udržela dosavadní tempo růstu, rozhodla se pro rozšíření doposud šestičlenného týmu o tři nové kolegy. Jedná se o specialistu na pěstování a extrakci Benedicta Adama na pozici „chief growing engineer“, který se postará o německou preciznost a kvalitu při pěstebním procesu. Dále je to Jan Svěrák na pozici „chief marketing officer“, který přináší více jak dvacet let zkušeností z oboru marketingu, médií a výzkumu. Trojici posil uzavírá Jan Mitka na pozici „facility engineer“, jenž zajistí správu a rozvoj pěstebních systémů.

S rozvojem kvality pomáhají také partneři firmy. Společnost APTO s vývojem LED osvětlení, firma Naarden s optimalizací vybavení pro pěstování či společnost Canna Nutritiens pro zdokonalování pěstebních procesů. V letošním roce je důležitým krokem rozšíření stávající nabídky o novinky, které společnosti umožní oslovit širší okruh zákazníků. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 by mělo jít především o nové druhy olejů a náplní do vaporizačních per. V případě olejů jde o novinky s obsahem THC do 1 procenta dle nového zákona, celospektrální konopné oleje s ovocnou příchutí, specializovaný olej pro podporu snění a celou řadu produktů pro domácí mazlíčky. Cílem firmy v nadcházejících měsících bude nabídnout zákazníkům produkt pro každou jejich potřebu a příležitost.