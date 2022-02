V dnešním době často slýcháme o „agilním procesu“. Ale co to ve skutečnosti znamená v kontextu výzkumu trhu? Může výzkum reagovat dostatečně rychle na potřeby marketingových a vývojových týmů? Odpověď zní ano!

Dovolte mi nejdříve objasnit, co mám na mysli pod pojmem „agilní“. Ten se stal jedním z těch obchodních módních slov, která se často používají, ale nemusí být nutně pochopena. Agilní znamená mnohem víc než jen být hbitý nebo rychlý. Agilní znamená iterativní vývojový proces, při kterém týmy navrhují, testují a upravují své projekty tak, aby byly rychle a úspěšně dokončeny. A testování je pro agilní proces zcela zásadní.



Zatímco agilní vývoj softwaru vyžaduje testování a ladění kódu, marketingové iniciativy vyžadují zpětnou vazbu od svého cílového publika. V marketingu je šéfem spotřebitel, ať už jde o potenciální uživatele nového produktu, nebo o lidi vystavené reklamě.

Rychlost a efektivita

Dříve rychlost doručení výsledků znamenala jistý kompromis mezi spolehlivostí a kvalitou. Rozvoj technologií ve výzkumu trhu toto schizma vyřešil. Automatizované nástroje nabízejí možnost dozvědět se během několika hodin, co má či nemá ohlas, a to ještě předtím, než se projektu věnuje další čas a úsilí. A pokud jde o doručení výsledků, neexistují žádné kompromisy. Díky online dashboardům snadno zjistíte, co se osvědčilo a co ne, zatímco benchmarky a diagnostika nabízejí náhled na to, jak by bylo možné věci zlepšit.

Michal Ježek, KMP creative domain expert, Kantar „Konečně jsme se dostali do bodu, kdy na mnoho otázek, na které dříve odpovídal tradiční výzkum, lze nyní odpovědět rychle a jednoduše pomocí automatizovaných platforem“

Konečně jsme se dostali do bodu, kdy na mnoho otázek, na které dříve odpovídal tradiční výzkum, lze nyní odpovědět rychle a jednoduše pomocí automatizovaných platforem, jako je Kantar Marketplace. To, že je to správná cesta, je zřejmé i z hlediska počtu projektů, který roste meziročně v řádech stovek procent.

Větší prostor

Již není třeba hledat kompromis mezi kvalitou, cenou a rychlostí. Kantar Marketplace otevírá možnosti pro skutečně agilní výzkum trhu v oblasti testování kreativy, vývoje inovací, idejí, produktů, ale i značky. Platforma je navržena tak, aby poskytovala rychlý a kvalitní výzkum, který zároveň integruje klienty vyžadovanou expertízu. Automatizace rozšiřuje vaše možnosti, dává více času na přemýšlení a podporuje lepší, agilnější způsob práce.



Vítejte v agilní éře výzkumu trhu.