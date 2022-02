Ke každému tady promlouvá jiné zákoutí, každý má svoji „schovku“ i místo, kde se společně rodí nápady.

Loni na podzim se všechny agentury české pobočky sítě WPP přestěhovaly do zrekonstruované funkcionalistické „kachlíkárny“, do budovy bývalých Elektrických podniků hl. m. Prahy postavené v roce 1935 u Bubenského nábřeží. „Sesídlování“ do jednoho prostoru je globální strategií sítě, podobné Campusy existují v Londýně, Amsterdamu, Madridu, Bukurešti a Miláně. Ten pražský má však něco navíc, nezaměnitelného genia loci, který – ač promlouvá z minulosti – mladé lidi z agentur oslovuje.

Tereza Kovandová

Social Media Manager

VMLY&R



„Moje nejoblíbenější místo je přímo v patrech, kde sídlí VMLY&R. Bazén je středem našich kanceláří a je to jedno z mála míst, kde se nacházejí původní dlaždičky. Jeho dno je vykládané luxferami, které skrze něj propouštějí trochu světla ve večerních hodinách. Do bazénu si občas chodím vyřídit některé telefonáty, které jsou díky výborné akustice velmi intenzivní.“

Lenka Munzarová

Junior Account Manager

Wunderman Thompson



„Mým ‚nej‘ místem je jednoznačně kávový bar v mezaninu. Nejen že tady mají výbornou horkou čokoládu, ale můžu tu i na chvíli vypnout od práce a relaxovat. Kavárna je skvělým místem pro setkávání. Často tady jsem se svojí kamarádkou z VMLY&R nebo sestrou, která pracuje na recepci v Campusu. Dokonce jsem tu potkala svoji bývalou spolužačku ze střední, která teď pracuje jen pár pater nade mnou v H1.cz. Z kavárny se vždy vracím veselejší a odpočatější zpátky do kanceláře.“

Veronika Urbanová

Client Leadership Executive

Mindshare



„Jedním z mých nejoblíbenějších míst v Campusu je relax zóna, kterou najdete v přízemí v prostorách naší kantýny Krmeetko. Máte chuť si po práci vybít přebytečnou energii turnajem v ping-pongu? Nebo chcete poměřit síly se svým vedoucím ve stolním fotbálku? Pak je to to pravé místo pro vás!“

Iva Žáčková

Business Unit Director

Wavemaker



„Míst, která jsem si stihla oblíbit, je už teď strašně moc. Mám-li vybrat jedno, pak je to vstupní dvorana s krásnou instalací od společnosti Preciosa. Asi neexistuje úhel, ze kterého bych ji ještě neobdivovala. Baví mě. A baví mě i to, jak silně i díky ní působí vstup do Campusu na jeho návštěvníky.“

Patrik Gregor

SEO Specialist

H1.cz

„Budova je celá krásna. Najlepšie miesto na prácu je presne to, kde sedím. Ma totiž ideálnu polohu. Kolegov mám oproti sebe, som blízko k dverám do kuchynky, mám zástenu a súkromie. Za chrbtom accountov, s ktorými riešim najviac pracovných vecí, a vedľa sebou dvoch analytikov, ak by som potreboval pomôcť s analytikou. Proste ideálne miesto.“

Jan Lenkvík

Copywriter

Ogilvy



„Plníte si svý dětský sny? Já si třeba jeden z nich splnil hned v den přestěhování na Bubenskou. Páternoster! Teda jako takhle, jen se svézt… No, to umí každej. Ale pravej labužník to vezme ještě přes otočku. Jak nahoře, tak dole. A kdo tu pracuje a ještě to nezkusil? Tak ten je minimálně hodně podezřelej.“