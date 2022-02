Nový průzkum Kantaru a Sappi odhalil pohled do budoucnosti marketingu, ukázal i to, jaká bude role tištěných médií v komunikaci.

V roce 2020 použil Nike neobvyklou komunikační strategii k propagaci tenisek Air Max 2090: místo bombardování zákazníků příspěvky na Instagramu nebo reklamou na TikToku, rozeslal svým nejvěrnejším zákazníkům limitovanou — tištěnou — brožuru. Zákazníci si mohli vytvořit svůj vlastní jedinečný design vybarvením bot a poté pomocí mobilní aplikace vidět, jak by jejich výtvory vypadaly ve skutečnosti.

Pocit privilegia a nostalgie po dětském vybarvování se staly obrovským úspěchem, což dokazuje, že tisk hraje klíčovou roli v komunikačních kampaních. Globální společnost Sappi zabývající se výrobou grafických papírů zkoumá roli tisku v marketingové komunikaci již řadu let.



Co je důležité pro spotřebitele

V budoucnu mohou tištěná a digitální média spolupracovat na zlepšení návratnosti investic (ROI) a podle průzkumu provedeného společnostmi Sappi a Kantar Media s více než 1200 marketéry se vyplatí vrátit se k offline publikacím, aby se zvýšila důvěra ve značku.



Zmíněný průzkum společností, oslovil marketéry ze Spojených států a čtyř evropských zemí. Výsledky výzkumu poskytují pohled nejen na budoucnost marketingu, ale také na to, co je skutečně důležité pro spotřebitele, kteří jsou již vyčerpaní z digitálního světa v „éře post-zoomu“.



Průzkum zjistil, že více než polovina účastníků věří, že ROI bude i nadále klíčovým ukazatelem výkonnosti (vedle spokojenosti zákazníků) a kanály, které přinesou ROI, budou digitální — vedle tištěných publikací a outdooru.

Podle výzkumu se nejvyšší důvěře spotřebitelů mezi komunikačními kanály těší televize, tištěné reklamy a tištěné publikace. To platí také pro mladší generace.

Autenticita a důvěra

Dotknout se produktu, popadnout knihu, prolistovat časopis je fyzickou a emocionální odměnou, za kterou jsou nakupující ochotni zaplatit více, i když jsou k dispozici digitální, levnější alternativy.

Průzkum se také zabývá budováním vztahů mezi spotřebiteli a značkou. Šest z deseti respondentů říká, že spolehlivost je prvořadá, a téměř čtvrtina účastníků průzkumu by si zvolila tisk jako svůj komunikační kanál, a to díky vysokému pokrytí a skutečnosti, že tisk může skutečně oslovit cílové publikum. Podle výzkumu se nejvyšší důvěře spotřebitelů mezi komunikačními kanály těší televize, tištěné reklamy a tištěné publikace. To platí také pro mladší generace, které si spojují tisk s hodnotou a spolehlivostí.

Podle výzkumu Kantar si 9 z 10 lidí pamatuje značku a 60 procent z nich hledá tuto značku online poté, co obdrží direct mail. Odborníci zjistili, že direct mail zvýšil hodnotu online objednávek o 12 procent.

Účel, důvěryhodnost, inovace produktů a udržitelnost budou hrát klíčovou roli v budoucích marketingových trendech. Tisk s námi zůstane i nadále a může vylepšit návratnost investic do reklamy (ROI) v spolupráci s digitálními kanály (ne jim konkurovat).

Chtěli byste si přečíst celou zprávu?

Klikněte na odkaz A Glimpse Into The Future of Marketing!