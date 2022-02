Agentura ze skupiny WPP obhájila globální byznys převyšující miliardu dolarů až do konce roku 2025. Zapojí se i Choreograph či Essence.

MediaCom obhájila pozici mediální agentury koncernu Mars. Stalo se tak po třech letech, kdy MediaCom vyhrála byznys převyšující hodnotu jedné miliardy dolarů (přes 21,2 miliard korun) v tendru, kterého se účastnily i sítě Omnicom a Publicis. Nový kontrakt začal s letošním rokem a potrvá do konce roku 2025. Informoval o tom server Adweek.

Mars si MediaCom prověřil v interním řízení, v němž zároveň zkoumal, jak dál může využít příležitosti, které síť WPP nabízí. Do spolupráce se tak více zapojí loni založená datová agentura Choreograph či agentura Essence, která se postará o programatickou reklamu. Kontrakt se týká všech segmentů činnosti koncernu – Mars Wrigley, Mars Petcare i Mars Food.

„Dali jsme našemu partnerovi náročný brief, který vyžadoval hodně práce. Díky tomu jsme se mohli oba zamyslet nad tím, co je potřeba pro do budoucna potřeba pro produktivní partnerství,“ řekl Adweeku Rankin Carroll, šéf značky a obsahu v koncernu Mars.

Mars chce více vycházet z dat a transformovat celý svůj byznys, aby lépe odpovídal plně integrované zákaznické cestě.

„V následujících letech se budou rychleji projevovat změny v tom, jak Mars přistupuje k médiím v reakci na měnící se mediální návyky a rychle se rozvíjející příležitosti díky datům,“ dodal Simon Sadie, CEO GroupMW, týmu WPP pro Mars.

Cílem Marsu je rozvinout marketing, aby podporoval růst byznysu na základě zapojení zákazníků, digitálu, poslání značky, dat a „insightů“. Mars se tak snaží přizpůsobit holistickému pochopení lidí. „Schopnost podívat se na naše potenciální zákazníky jako na lidi, kteří žijí v reálném světě, nám otevřela mnoho nových příležitostí, které bychom neviděli, pokud bychom lidi brali jenom jako konzumenty a nakupující,“ napsal k tomu pro Marketing & Media Štefan Sarvaš, „growth acceleration CMI“ v Mars Wrigley (viz MAM 02/2022).