V úterý 22. února otevírá nová soukromá galerie Kunsthalle Praha. Jakou zvolila marketingovou strategii, odhaluje její ředitelka Ivana Goossen.

Budovu bývalé Zengerovy trafostanice na pražském Klárově jste získali téměř před sedmi lety. Už v té době jste začali komunikovat záměr otevřít Kunsthalle?



Na začátku byla myšlenka Petra a Pavlíny Pudilových otevřít nový prostor pro moderní umění a pak se naskytla možnost koupit budovu bývalé Zengerovy transformační stanice. Byla jsem přizvaná do výběrového řízení na ředitelku této instituce na jaře 2015, ve fázi, kdy teprve vznikala studie na její přestavbu, která začala až v roce 2018. V té době jsme fungovali jen v malém týmu lidí a pro komunikaci s veřejností jsme neměli kapacitu, do otevření bylo daleko. Náš komunikační tým nastoupil až v roce 2020 a od té doby komunikujeme pravidelně nejenom naše programové aktivity, ale také misi a hodnoty Kunsthalle.

Můžete je specifikovat?



Program Kunsthalle Praha se skládá ze šesti až osmi krátkodobých výstav ročně včetně mnoha vzdělávacích programů, akcí a workshopů. Program tvoří tematické nebo individuální výstavy, které propojují českou a mezinárodní uměleckou scénu a dávají příležitost umělcům a kurátorům. A protože Kunsthalle vznikla v budově bývalé transformační stanice, přirozeně nás zajímá propojování umění, vědy a technologie. Odráží se to i v první výstavě Kinetismus: 100 let elektřiny v umění, která na příkladech více než devadesáti uměleckých děl z celého světa ilustruje, jak elektřina za posledních sto let proměnila uměleckou praxi.

„Se Studiem Najbrt budeme spolupracovat nadále, je třeba zajistit kontinuitu a nový brand ukotvit.“

Na budově na první pohled upoutá velký rohový nápis, který navazuje na celkovou vizuální identitu vaší instituce. Jak vznikala?



Vizuální identitu jsme začali řešit jako jednu z prvních priorit už v roce 2015 ve spolupráci se Studiem Najbrt. Je navázaná na písmo, které navrhl typograf Jan Tschichold v roce 1930, tedy v době, kdy vznikla i naše budova. Z něj se vyvinulo nové písmo Kunst (autor Marek Pistora, pozn. red.) a znak K. V průběhu dalších let se náš vizuální styl dále vyvíjel. Se Studiem Najbrt budeme spolupracovat nadále, je třeba zajistit kontinuitu a nový brand ukotvit. Spolupracujeme ale také s dalšími tvůrci a máme silné grafické zázemí v čele s Lucií Zelmanovou i v našem vlastním týmu.

Pro zahájení jste si vybrali symbolické datum 22. 2. 2022, které bylo vidět i na vizuálech vaší kampaně…



Už předtím jsme se zaměřovali na komplexní mapování konverze naší budovy, ať už skrze akční architektonické „behind the scenes“ fotografie na našem Instagramu, primárně v podání fotografa Vojtěcha Veškrny, anebo dynamická prostorová videa tvůrců Lukáše Masnera a Filipa Kopeckého. Koncem roku 2021 jsme tyto dějové linie převedli i do naší první venkovní kampaně, jejímuž počátku dominoval teaser s datem otevření Kunsthalle a která se aktuálně transformuje v kampaň vizuálně reflektující výstavu Kinetismus.



Jakým způsobem probíhá vaše komunikace online?



Když nastoupila pandemie, řešili jsme, jak zůstat s lidmi v kontaktu skrze umění. Připravili jsme třeba ve spolupráci s Pamětí národa dokumentární cyklus videorozhovorů Umění v izolaci. Dalším takovým projektem byla spolupráce s umělcem Joëlem Andrianomearisoa, jenž nám poštou z Francie nebo Madagaskaru zasílal různé umělecké objekty, které jsme instalovali do vznikajících galerií v naší budově a fotili s duem shotby.us. Začali jsme také pracovat na sérii podcastů — Kunsthalle Voices představuje náš tým, další se věnuje minulosti Zengerovy trafostanice a odkazu výtvarníka Zdeňka Pešánka. Animovaná videa pro vzdělávací program vytváříme například ve spolupráci s Kakalíkem, který pro nás vymyslel postavičky „patronů umění“, jež zábavnou formou vysvětlují různá témata a vyzývají veřejnost k zapojení do projektů.

Ivana Goossen

Narodila se v Bulharsku a vystudovala Universitu národní a světové ekonomie v Sofii a MBA na „The Katz Graduate School of Business“ při Pittsburské univerzitě v USA. Od roku 2010 zastávala pozici ředitelky „Executive, MBA worldwide program and Center for executive education“ pro Evropu v rámci Pittsburské univerzity. Předtím působila také v oboru HR a management consultingu. Od září 2015 je ředitelkou Kunsthalle Praha.

