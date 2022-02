Některé sítě si v Česku připsaly i desítky procent. Trendem je TikTok a Pinterest.

Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávy, že globálně počty uživatelů těch nejmasivnějších platforem klesají. Sociální síť Facebook údajně vůbec poprvé nahlásila celosvětově jejich mezičtvrtletní pokles.



Nenechte se tím zmást nebo snad vyděsit, soumrak sociálních sítí se opravdu neblíží. Jednak se dle mého zřejmě jedná o dočasný jev, jednak by nás jako marketéry a inzerenty v Česku měla zajímat primárně česká situace. A na našem trhu se globální analogie ve smyslu úbytku fanoušků sítí rozhodně nekoná. Jejich počet za loňský rok na těch nejsledovanějších sítích opět narostl. Meziročně potom například počet českých uživatelů na Instagramu vzrostl o 46 procent, o zhruba 35 procent narostla během roku 2021 také česká populace TikToku.



A jak jsme na tom v celkových agregovaných číslech? Bavit se samozřejmě můžeme o již zmiňovaném Facebooku, kde je nás už více než pět milionů měsíčně aktivních, nebo i LinkedInu, který letos v lednu zaznamenal překročení hranice dvou milionů měsíčně aktivních českých uživatelů. Ale do popředí se hrnou třeba také TikTok a Pinterest, kde je dnes už více než 1,5 milionu našich spoluobyvatel.



Z dat, jež jednotlivé platformy poskytují, vyplývá, že nejvíce mladých uživatelů (do 25 let věku) najdete ještě stále na Instagramu, zmiňovaný TikTok ale Instagramu v tomto ohledu značně šlape na paty. Průměrně nejstarší komunitu uživatelů naopak dle očekávání najdete na LinkedInu.



Když se zaměříme na pohlaví, nejvíc otevřené nůžky ve prospěch žen najdete na Pinterestu. Na této platformě jsou české ženy zastoupeny v 77 procentech. Naopak největší podíl mužů mezi uživateli najdete nepřekvapivě na Twitteru — ze všech uživatelů je jich tu podle dat platformy hned 75 procent.



Proč by vás to mělo vůbec zajímat a proč je dobře, že jste dočetli až sem? Hlubší znalost uživatelské sociodemografie každé platformy pomáhá určit, která z nich je pro vás a vaši komunikaci ta pravá. A pomáhá vašim kampaním na sociálních sítích efektivně zasáhnout cílovou skupinu. Protože platí, že zdravotnické prostředky pro seniory (nejen) na TikToku opravdu neprodáte.

Zdroj dat v infografikách: GroupM (WPP), leden 2022