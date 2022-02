Asociace komunikačních agentur se v živém hovoru spojila s lidmi z ukrajinských agentur. Podle jejich doporučení se zaměří na to nejdůležitější – shánění finančních prostředků a boj proti dezinformacím.

Zhruba 40 odborníků na komunikaci se během čtvrtka zapojilo do brainstormingu Asociace komunikačních agentur (AKA), při němž se řešilo, jak mohou lidé z komunikačního byznysu co nejlépe pomoci ukrajinským kolegům. „Připojili se na dálku kolegové z poboček přímo na Ukrajině. Bylo až děsivé, jak se v pozadí ozývaly výbuchy. Řešili jsme s nimi, jak můžeme z Česka co nejlépe pomoci. Shodli jsme se na dvou zásadních věcech – fundraisingu a boji proti dezinformacím,“ uvedl pro MAM Jan Binar, prezident AKA a CEO agentury McCann.

Možnost finanční podpory je na Ukrajině zásadní. Pro AKA teď tým odborníků připravuje rozcestník, přes který si budou moci lidé vybírat jak a na co chtějí přispět.

AKA též ve spolupráci s Asociací mediálních agentur shání a zajišťuje mediální prostor pro kampaň, která také Ukrajinu podpoří. „Připravujeme kampaň, kdo má média nebo prostředky, může se do ní zapojit. Dejte vědět. Pomoc již nabídla radia a Deník,“ uvedl na Linkedin Tomáš Jindříšek, člen prezidia AKA a řídící partner agentury Dark Side.

Asociace se chce v kampani zaměřit na boj proti dezinformacím o situaci na Ukrajině, které se šíří internetem. „Chceme ji směřovat na firmy i na lidi. Samozřejmě bude i na sociálních sítích, ale bude třeba komunikovat masivně, protože dezinformace jsou problém, který bude ještě hodně zesilovat i v České republice,“ dodal Jan Binar.