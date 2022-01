Loňský rok byl pro výzkumnou agenturu Ipsos v pozitivním slova smyslu až nečekaně dynamický.

Po specifickém roce 2020, který dokázal doslova vybičovat naši flexibilitu a odolnost na maximum, jsme pochopitelně měli od začátku roku následujícího růstové plány i ambice. Že to však naše týmy nakonec dotáhnou až na tak výraznou úroveň navýšení objemu zakázek oproti oběma rokům předcházejícím, jsme však zcela otevřeně neočekávali.

Od začátku jsme stavěli na prohloubené digitalizaci našich postupů z dřívějšího období, což se vlastně zpětně ukázalo jako naprosto nezbytná podmínka pro zvládnutí enormního množství poptávek a projektů, které během uplynulého období přicházely.



Dalším nečekaným překvapením bylo, že i přes veškerý růst objemu práce na všech úrovních firemního fungování jsme dokázali nejen udržet, ale dokonce i zvýšit hodnocení spokojenosti klientů s kvalitou naší práce.



Nadto jsme obhájili dřívější ISO certifikaci a rozšířili ji i do dalších oblastí naší činnosti.



Během roku jsme zorganizovali vícero našich tradičních seminářů přinášejících inspiraci nejen pohledem IPSOSu, ale také pohledem případových studií našich klientů či partnerů. Některé z nich mohly mít (velmi vítanou) prezenční podobu, některé proběhly formou webinářů. Kromě vlastních akcí jsme byli vidět i v souvislosti s eventy Univerzity Karlovy, Asociace společenské odpovědnosti, České manažerské asociace, České bankovní asociace nebo Effie a Forem Media. Toto vše bylo zarámováno dosud nejvyšším počtem publikací tiskových zpráv a volně prodejných studií, které jsou k dispozici i pro rok 2022.



Jsem proto naprosto přesvědčený, že výsledné velmi pozitivní vyznění všech finančních ukazatelů nejen v České republice, ale v dalších zemích Ipsos Central Europe Clusteru (Slovensko, Rakousko a Maďarsko), jsou více než zasloužené — a nezbývá mi zde nic jiného, než opakovaně „smeknout“ před úsilím a schopnostmi našich skvělých týmů.



To mě naplňuje velkou důvěrou a optimis­mem i pro celý rok 2022.

Děkujeme za důvěru všem klientům, partnerům i kolegům a přejeme úspěšný rok 2022!