Program je pro „holky, které přemýšlí o podnikání“. Vznikl též investiční fond, který pomůže se startem startupů.

Semestrální miniMBA spouští společnost #HolkyzMarketingu. „Je pro holky, které o podnikání přemýšlí, ale ještě nemají ani nápad. A k tomu jsme založily investiční fond, který jim dá peníze na první kroky do (startupového) života,“ uvedla na svém LinkedIn Pavlína Louženská, zakladatelka #HolkyzMarketingu.

Přihlášky do Akademie pro budoucí zakladatelky, jsou přijímány do 15. ledna. Projekt slibuje pět intenzivních měsíců, které ti pomůžou vymyslet a rozjet vlastní podnikání. „Stačí ti chuť, přijít s nápadem ti pomůžeme my. Stejně tak s vypracováním neprůstřelného byznys plánu a získání všech potřebných dovedností k založení úspěšného podniku,“ píše se na webu akademie.

Podle Louženské budou mezi lektory lidé známí s podcastu Výtah, ale také nové tváře jako Eva Peterková, šéfka rozvoje byznysu v Biano, zakladatel studia Iceberg Martin Mikyška či někdejší „country manager“ GymBeam Dušan Murčo.