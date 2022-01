Potřebujeme reagovat v reálném čase, protože vše ostatní bude součástí „šumu“ v pozadí, říká v rozhovoru šéf marketingu Sazky, Petr Matějovský.

Ročenku MAM (vyšla 20. prosince) jsme uvedli tématem, jež se věnovalo pozornosti. Pod označením HOVORY O POZORNOSTI zveřejňujeme rozhovory a komentáře odborníků z marketingu, médií a dalších oblastí, kteří nám na toto téma poskytli své názory. Jako pátý publikujeme rozhovor s Petrem Matějovským, ředitelem marektingu Sazky.

Na kterém poli bojujete v Sazce o pozornost nejvíce?

Určitě bojujeme o pozornost našich zákazníků, kteří jsou pod palbou reklamních sdělení prakticky neustále a všude. A pokud naše reklama nenabídne řešení nějaké jejich aktuální potřeby a současně nezaujme, nemáme šanci urvat ten malý kousek pozornosti, který pro nás mají.

A daří se vám to?

Dle reakcí zákazníků jsme v boji o pozornost poměrně úspěšní. Současně ale víme, že jsme teprve na začátku, protože změny podle mého názoru budou pokračovat a navíc i zrychlovat. Pokud se nepřizpůsobíme a v jistém slova smyslu nebudeme o krok napřed, zákazník zkrátka půjde jinam.

Jde podle vás stále o smysluplný boj?

Zcela určitě, vždy to má smysl. Ale je zcela zásadní si uvědomit, že velikost mediálního rozpočtu již nebude hrát tu hlavní roli. Už totiž neplatí, že „Cash is the king“, ale nově platí „Content is the king!“.

Covid přinesl řadů změn, včetně zásadní urychlení adopce digitálních technologií. Co to znamená pro vás?

Zásadní investice do technologií, ať už mluvíme o zákaznické péči, automatizaci tvorby obsahu a jeho změn v reálném čase, nebo obecně práci s „business inteligence“. Je důležité, aby veškerá komunikace byla pro zákazníka co nejvíce relevantní a personalizovaná. Musíme svého zákazníka skvěle znát. Podle jeho chování a potřeb, tady a teď, musíme umět měnit obsah reklamního sdělení. Potřebujeme reagovat opravdu téměř v reálném čase, protože vše ostatní bude součástí „šumu“ v pozadí.

U jakých témat se podle vás nyní vede bitva o pozornost z obecnějšího pohledu?

V oblasti zábavy a e-commerce je diskutovaná budoucí role Metaverse. Je otázkou, zda jde opravdu o tak zásadní téma jako když kdysi dávno přicházel internet. My musíme sledovat světové trendy i inovace a každá firma v oblasti zábavy nebo e-commerce by měla mít dříve, či později odpovědi. Já osobně v Metaverse ale věřím.

Co podle vás v uplynulém roce nejvíce zatížilo naši pozornost?

Neustálý tok informací týkajících se většinou negativních zpráv o covidu byl všudy přítomný a bylo velmi těžké, pro každého z nás najít sílu a ten správný balanc mezi informovaností a informační závislostí. A bohužel výsledkem je, že jsme možná více apatičtí a rezignovaní. Znovu najít v naších životech jasný smysl, řád a pozitivní myšlení je a bude zásadní.

Ohlédneme-li od pracovního života: kde ve vašem osobním životě vedete boj o pozornost nejčastěji?

Jsem to asi nejvíce já sám! Neustále hledám způsob, jak vybalancovat konzumaci obsahu všeho druhu v čase a množství. Jak najít více času na sebe sama bez neustálých útěků do digitálního světa a potřeby stále něco dělat.

A kdo boj o vaši pozornost vyhrává?

Snad děti, manželka a sem tam i já!