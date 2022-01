Do Asociace komunikačních agentur vstoupily nově agentury Better a Konektor, naopak AKA opustila pražská pobočka Made by Vaculik.

Do Asociace komunikačních agentur (AKA) nově vstoupila brněnská agentura Better Marketing. Patří k k těm společnostem, které vyrostly na digitálních výkonnostních kampaních. Úspěchy u klientů jim ale otevřely dveře do dalších oblastí komunikace, a tak dnes Better nabízí výrazně širší spektrum služeb značkám po celém Česku. Agentura s pobočkou v Praze se stala dalším členem, který posouvá AKA k moderním, technologicky zaměřeným disciplínám.

Dalším nováčkem je skupina Konektor, která dnes představuje hned několik právních entit, které pokrývají komunikaci od influencer marketingu, přes digitál, PR až ke klasické reklamě. Konektor měl možnost se blíže seznámit s agendou asociace během loňského roku jako aktivní člen iniciativy Cesta ven. V AKA chce být aktivní a podílet se na vytváření standardů a etických pravidel trhu.

AKA naopak opustila pražská pobočka slovenské agentury Made by Vaculík, která byla v asociaci od začátku roku 2015. Na českém trhu agentura existuje od roku 2007, mezi její klienty patří například značky Božkov, Fernet Stock, Unilever či Avast.