Na natáčení AdParády se podíleli:

Cast: Miky Karas, Pavel Wilhelm Přibyl; Story: Aleš Plíva, Screenplay: Aleš Plíva, Miky Karas, Pavel Wilhelm Přibyl, Adam Pavelka; Executive Producer: Aleš Plíva, Executive Producer: Ondřej Ježek; Head of Production: Milan Petrinjac; Production Coordinator: Linda Procházková; Director: Adam Pavelka; DOP: Tomáš Šťastný; Steadicam: Daniel Vagenknecht; 1st AC: David Škoda; 1st AC: Adam Čepelák ; 2nd AC: Pavel Česal; C.C.T.V Operator: Jiří Typlt ; Sound: Adam Voneš; Gaffer: Oto Bail; Make Up: Aneta Boháčová; Props: Martin Šimáček; Extras: Dos Amigos; Van driver: Jaroslav Jelen; Edit Preparing: Marek Bíreš; Edit, Grading, On line: Adam Pavelka; Sound Mix: Michael Kocáb;

Special Thanks: Tomáš Ptáček, Jana Brodanová and all crew, Goldfingers Prague, Jindřich Čipera/Vantage, Jaromír Šedina/Camera team, Ota Bail/Switch OFF, Tomáš Markl/Imagine

Production Company: Woobetz