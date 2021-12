Dáváme lidem možnost přijít s projekty a mít z nich zisky, říkají v rozhovoru pro MAM šéfové agentury Real Feel.

Marketingová agentura Real Feel na trh vstoupila teprve letos v únoru, od té doby navzdory pandemii roste a nabírá. Vedle kreativy podložené výzkumy si chce vybudovat jméno právě jiným přístupem k zaměstnancům. „Zakládáme si na velké svobodě a na tom, že lidi skutečně zapojujeme do dění,“ říkají její ředitel Jiří Král a manažer marketingové komunikace Václav Ježdík.

Proč jste se vlastně rozhodli založit agenturu na vcelku plném trhu a v době pandemie?

Jiří Král (J. K.): Fungujeme od letošního února, ale s nápadem jsem přišel ještě před pandemií. S divizí Events & Promotion, jsme v PPM Factum dosáhli toho, čeho se dá. Chtěli jsme přijít s něčím pro rozvoj byznysu skupiny na další roky. Pak přišel covid, obraty nám bezprecedentně spadly, a jak se vše zavřelo, byl čas projekt rozvinout. Mimochodem, název Real Feel vymyslel kolega v „kreativní depresi“ po cestě Prahou — říkal, že viděl tisíce reklam, ale žádnou si nezapamatoval, protože jí chyběla autenticita, ten „real feel“. To chceme změnit.

Václav Ježdík (V. J.): Vznik Real Feel je i reakcí na požadavky klientů, kteří chtějí zjednodušovat spolupráci s agenturami. Vedle eventů a promotion nebo výzkumů od PPM Factum pro ně můžeme zároveň řešit i marketingové aktivity nebo „kočírovat“ spolupráci s více agenturami.

Takže chcete pracovat jako strategická agentura, která zastřeší práci s dalšími partnery?

V. J.: Také. Hlavně chceme dělat 360stupňový marketing, kdy řešíme celý mediamix, a k tomu využívat možností, které nabízí PPM s retail marketingem. Můžeme se u klienta podívat na produkt, vymyslet strategii a kreativu, plus na to rovnou navázat eventy, podporu na míru v konkrétních prodejnách. To by musely jiné agentury řešit s eventovými společnostmi. Když pro zadavatele fungujeme jako styčný důstojník, ušetříme jim spoustu času a stejné komunikace s různými partnery, až nás překvapilo, kolik velkých firem to potřebuje. Časem třeba aktivity můžeme pod sebe získat komplet. Například to u jednoho klienta mohlo začít u jedné soutěže, už pro něj ale připravujeme strategii brandové komunikace pro rok 2022/2023.

J. K.: Naším cílem ale není nikomu agresivně přebírat byznys. Dělali jsme třeba kampaň pro úklidové prostředky společnosti Spontex. Vymysleli jsme koncept, kreativu, takový balíček kampaně, který pak implementovala jejich digitální agentura. Na příští rok připravujeme velký projekt pro společnost, která vyrábí snacky. Oslovila nás, protože potřebovala nový pohled. Vymysleli jsme ideu, kreativu a strategii na celý rok pro několik jejích značek, na nichž pak pracuje pět různých agentur. My to zastřešujeme.

První zakázky jste měli přes PPM?

J. K.: Ano. Je naše výhoda, že jako startup už máme kontakty. Firmy za námi chodily s tím, že jim zakázali aktivity v prodejnách, a ptaly se, co bychom s tím udělali. Zároveň s firmami jako je Mondelēz a další, jsme díky Events & Promotion partneři deset let, a tak se zajímaly, co s námi bude během covidu. Představili jsme jim Real Feel a zkusili jsme spolupráci na marketingu. Přidávaly se též firmy z jiných oborů, jako třeba Assa Abloy, která nás sama oslovila a pro její značky připravujeme aktivity na příští rok. Pak bychom chtěli proniknout dál, mimo FMCG, do bankovnictví, automotive a podobně.

A co tendry, účastníte se jich už?

J. K.: Měli jsme štěstí, že máme většinou přímé poptávky. Teď jsme v jednom velkém tendru, o kterém ale ještě nemůžu mluvit. Vyhráli jsme zmiňovaný Spontex nebo značku Tassimo. Na tendry přijde řada příští rok, teď máme práce hodně. Chceme růst postupně.

V. J.: Musíme ukázat, co umíme, aby se nám otevíraly další dveře. Připravujeme spoustu věcí a jsme opatrní, abychom přinesli výsledky podpořené daty, k nimž máme díky PPM Factum snazší přístup. S dobrými výsledky pro nás budou zadavatelé uvolňovat větší peníze a my budeme přidávat další a další složky mediamixu.

Kolik máte v týmu lidí?

V. J.: Zatím deset a další nabíráme. Interní tým stavíme tak, abychom byli full­‑servisovou agenturou. K tomu chceme využívat jako partnery lidi, kteří jsou ve svých oborech špičky na trhu. Navazujeme s nimi dlouhodobou spolupráci, stávají se členy týmu projektu, který vede projektový manažer od nás. To nám přijde jako správná cesta do budoucna.

J. K.: Díky komunitě partnerů, jichž máme aktuálně dvacet, ale pro jejich počet není nastavený strop, pracujeme s lidmi, které do práce v jedné agentuře nedostanete. Dělali jsme například pro strojírenskou firmu, která po 15 letech kompletně měnila obaly svých produktů. Chtěli jsme spolupracovat s nejlepším člověkem v Česku, kterého jsme na tu zhruba roční spolupráci získali jako člena týmu.

Podobně funguje i agentura OAK, které se též oproti jiným lépe shánějí mladé talenty. Jak jste na tom vy?

V. J.: Situaci máme ztíženou tím, že jsme na trhu krátce. Vše je hodně postavené na důvěře. A tu musíte získat zvlášť u mladých lidí, kteří doplatili na start pandemie, protože se při první vlně propouštělo hlavně mezi těmi z juniorních pozic a těmi, kdo nastoupili jako poslední. Svým způsobem nám pomáhá, že nejsme korporát, ale zároveň máme silného korporátního investora, takže nehrozí, že bychom jako startup z ničeho nic skončili.

Kde mladé lidi oslovujete?

V. J.: Nejlépe nám funguje Facebook a kvalitní marketingové skupiny. Je ale třeba to řešit rychle — mladí chtějí odpověď ideálně hned od konkrétního člověka, s kterým mohou řešit možnosti nástupu. Když zaspíte, už komunikují s někým jiným. Dobře fungují i portály jako Welcome to the Jungle nebo Startup jobs. Hodně pracujeme i s částečnými úvazky, v čemž nám jde vstříc trend, že lidé častěji dělají „na sebe“ i kvůli zkušenostem z posledních dvou let. Moc dobře vědí, že je o ně zájem a mohou si vybírat. Už mají nějaké portfolio svých klientů, takže nemůžou nastoupit na plný úvazek. To je problém pro velké agentury, které chtějí lidi jen pro sebe. My nemáme problém se domluvit na určitých časech a jindy si mohou dělat svoje věci.

Mezi benefity je žádaná třeba též neomezená dovolená, to zkusit nechcete?

J. K.: Na trhu se budeme ještě tak dva roky prosazovat, potřebujeme si vybudovat jméno a pozici dobrého parťáka. Na příští rok připravujeme HR strategii a chystáme sami na sebe menší kampaň. Do konce příštího roku bychom si mohli vydobýt jméno tím, že děláme věci jinak. Ve hře je pro mě i neomezená dovolená nebo třeba čtyřdenní pracovní týden. Zakládáme si na velké svobodě, možnosti pracovat odkudkoli, kdykoli, když se dodrží termíny. Je to cesta, ze které nechci uhýbat. Podobné přístupy se mi vyplatily, už když jsem v PPM Factum před mnoha lety zaváděl divizi Events & Promotion, z nuly jsme za deset let jsme vyrostli na největší agenturu v Česku a později i na Slovensku. Ten přístup není pro každého, ve výsledku lidé ale většinou pracují s větším nasazením. Rovněž komunikujeme s lidmi otevřeně, takže vidí smysl svojí práce, jaký má dopad na výsledky podniku. Dáváme lidem opravdu možnost zapojit se do směřování firmy.

V nabídkách práce se o „podílu na směřování firmy“ mluvívá, ale ne vždy to tak je. Do jaké míry lidi zapojujete do rozhodování?

V. J.: Budujeme opravdu otevřené prostředí. I lidé na juniorních pozicích mohou ovlivnit jak to, co se děje a bude dít u nás, tak projekty pro klienty, pokud má jejich nápad smysl a umějí si ho prosadit.

J. K.: Už nábor máme postavený podle potenciálu lidí a toho, na co se sami cítí. Mohou si vybrat pracovní poměr s pevně danou mzdou jako při klasické kariérní cestě, nebo slušný základní plat s podílem na maržích, obratu. Stanou se mikropartnery a mají podíl na hospodářských výsledcích. To motivuje k vymýšlení nových příležitostí pro byznys. Čísla před nimi rozkrýváme — jaký je podle nás potenciál trhu, s jakou minimální marží pracujeme, jaké z toho mohou mít příjmy a podobně. Vlastně hledáme podnikatele, kteří ale budou mít výhody stabilní firmy s výhledem na roky dopředu. S vlastními projekty mohou budovat svůj startup v našem agenturním startupu.

Už nějaký takový vznikl?

J. K.: Třeba kolegyně s kolegou viděli na internetu online službu určenou pro retail a inspirovali se jí pro vytvoření něčeho podobného. Dohodli jsme se na rozpočtu, projekt si sami vedou a jako jeho šéfové budou mít ekonomické výhody, když se mu bude dařit. Je to projekt „virtuální prodejní asistentky“ přes zařízení ve stojanu nebo v regálu, které propojuje zákazníka s živou asistentkou mluvící odkudkoli z jednoduchého studia. Vzájemně se vidí díky kamerám. Je to příjemná inovace pro „hard selling“, příhodná v době lockdownu. Aktuálně projekt vyvíjíme, budeme ho testovat na Slovensku. Zkoušíme to s kávou, jednáme o cukrovinkách. Zařízení může fungovat v pop­‑up storech, shop in shopech. Budeme měřit výsledky, vznikne case­‑study, pak ho budeme nabízet klientům.

V. J.: Pro nás je skvělé, že můžeme měřitelné výsledky řešit s PPM. I když je třeba jen rychlá úprava vizuálu, uděláme spotřebitelské testy, které by jiná agentura musela zadávat externímu výzkumu. Nechceme stavět na „dojmologiích“, což jsem v agenturách zažil. Pracujeme s čísly a daty, která mají být základem pro všechny strategie, koncepty i prezentace. Bez toho to nejde.

Jiří Král

Výkonný ředitel agentury Real Feel rovněž vede ve společnosti PPM Factum divizi Events & Promotion, které během deseti let pomohl dostat se mezi největší subjekty v oboru v Česku a na Slovensku. Před tím působil jako manažer rozvoje obchodu ve společnosti Global Marketing.

Václav Ježdík

Manažer marketingové komunikace Real Feel se dlouhodobě zabývá strategickým marketingem. Komunikaci vedl též ve společnosti OnlineSales.cz. Před tím přes čtyři roky pracoval v agentuře Médea, kde vedl projekty v B2B i B2C segmentu.