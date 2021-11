Globální kreativní soutěž rozdala ocenění. Sítí roku je Ogilvy, agenturou Publicis Italy. Projděte si 12 kampaní, které získaly nejvyšší ocenění.

London International Awards představil letošní vítěze globálního kreativního klání. Sítí roku se stala Ogilvy, agenturou roku Publicis Italy a globální nezávislou sítí Serviceplan Group. Trofejí globální produkční společnosti roku byla oceněna Landia Madrid, v post-produkci ji získala společnost Framestore London, a globální hudební společností je 750mph London. Globální designovou firmou se stala Jones Knowles Ritchie, globální rozhlasovou a audio společností roku potom Studio Funk Hamburg.

České barvy v soutěži hájil jeden zástupce – kampaň se spotem Duch od agentury Triad Advertising pro značku Ikea, která odstartovala dlouhodobý boj značky proti domácímu násilí. Dostala se na shortlist v kategorii Online film.

Níže si můžete projít projekty, které získaly nejvyšší ocenění Grand LIA:

Klientem roku se stala značka Burger King, jejíž kampaně získaly hned několik Grand LIA. Opět například uspěla na soutěžích již několikrát oceněná kampaň s plesnivým burgerem od agentur INGO Stockholm, David Miami a Publicis. Z LIA si odnáší nejvyšší ceny v kategoriích Online Film a Print.

V kategoriích Integration a Non-traditional pak uspěl projekt Stevenage Challenge od agentury David Madrid. V gamingové kampani se Burger King sponzorsky ujal jednoho z méně známých fotbalových klubů a udělal z něj populární hit hry FIFA 20. Vydělal i FC Stevenage, který posílal „merch“ novým fanouškům i do Francie, Brazílie, Mexika či Číny.

V kategorii Design s Burger Kingem uspěla agentura Jones Knowles Ritchie, New York za oživení identity značky, kterou řetězec rychlého občerstvení měnil po 21 letech. Retro vizuály se přizpůsobily produktům, ať už v jejich zobrazení nebo v použitých barvách.

V kategorii Billboard zvítězila britská Ogilvy s kampaní Courage is Beautiful pro značku Dove ze skupiny Unilever. V působivých portrétech ukázala hrdiny z první linie v boji proti pandemii.

Kampaň Up the Vote sociální sítě Reddit od agentury R/GA California uspěla v kategorii Creative Use of Data. Podporovala vyšší registraci k americkým prezidentským volbám tím, že srovnávala dopady online a offline „hlasování“.

Grand LIA v kategorii Health & Wellness – Craft získala společnost 750mph London za provázání hudby s animacemi a hranými scénami ve spotu kampaně #wombstories značky Bodyform/Libresse.

V kategorii Music & Sound zvítězilo studio Canja Audio Culture, Curitiba za hudební doprovod spotu 2breakthesilence pro Fala Mulher a REDE TV. Kampaň bojovala proti násilí na ženách v Brazílii, kde k útoku dochází každé dvě minuty. Portréty 720 žen doprovází hudba cellistky Noélle Bonacin.

Grand LIA za Package Design si odnesla tokijská pobočka Dentsu za projekt pro japonskou tradiční čokoládu Pocky Sticks společnosti Ezaki Glico. Nový vizuální styl obalů měl podpořit prodeje mezi mladými dospělými a s kampaní na sociálních sítích vytvořit trend, kdy se tyto čokolády budou dávat jako módní dárky.

V kategorii Pharma & Medical uspěla agentura BWM Isobar Sydney s kampaní Disease Dilemmas pro Garvan Institute of Medical Research. Upozorňovala na dilema při výběru charitativních příspěvků pro boj s různými nemocemi a řešila ho tím, že všem může pomoci výzkum genomu na Garvan Institute.

Za Pharma & Medical – Craft pak trofej získala agentura Saatchi & Saatchi Wellness za projekt The Prescription Paper Pill Bottle pro společnost Tikkun Olam Makers. Kampaň bojovala se znečištěním životního prostředí plastovými lahvemi na léky pomocí kompostovatelných papírových dóz.

V kategorii Production & Post-production ocenění připadlo společnosti Riff Raff Films za práci na spotu Festive pro Burberry. Kolekci luxusní módní značky představuje tanečním číslem inspirovaným mottem Riccarda Tisciho „Hranice je možné posouvat díky nebojácnému duchu a představivosti“.

Trofej za Transformative Business Impact získala agentura draftLine Colombia za kampaň Tienda Cerca pro AbInBev. Projekt pomáhal malým obchodům, které musely během pandemie zavřít, umožnil jim využití digitálních kanálů pro propojení se zákazníky.

Grand LIA v kategorii TV/Cinema získala BETC Paris se svou prací pro značku sportovního oblečení Lacoste. Ve spotu Crocodile Inside, která s podtitulem „život je krásný sport“ ukázala, jak může hrozící rozchod mladého páru bořit celý svět.

https://youtu.be/X3JFDNDK-h4

Kompletní výsledky soutěže si můžete projít zde.