Kampaň značky Nike od Wieden+Kennedy Portland vyhrála první soutěž Global Best of the Best Effie. Podívejte se na oceněné projekty.

Ve vůbec prvním ročníku soutěže Global Best of the Best Effie, v níž byly hodnoceny projekty, které získaly Grand a zlaté trofeje ze všech soutěží Effie v letech 2019 a 2020, zvítězila kampaň Dream Crazy vytvořená agenturou Wieden+Kennedy Portland pro značku Nike.

Porota soutěže pořádané Effie Worldwide označila kampaň trofejí Iridium za nejefektivnější na světě díky tomu, že se jí podařilo vyvolat celospolečenskou kulturní diskuzi a zároveň pomoci byznysu sportovní značky. Tváří kampaně, která vznikla ke třicátému výročí sloganu Just Do It byl hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick, který na protest proti policejní brutalitě klečel při americké hymně. Riskoval tím svou kariéru a zprvu se zdálo, že i společnost Nike ohrozila svůj byznys – hodnota akcií na burze poklesla, lidé pálili tenisky a hrozili bojkotem. Firma ale ve svém postoji vytrvala, příspěvky kampaně trhaly rekordy na sociálních sítích, získaly obrovský prostor v médiích a nakonec o 31 procent narostly prodeje a hodnota značky Nike se zvýšila o šest miliard dolarů.

„Sledovali jsme, jak Nike následuje sportovního ducha i humanistické ideály rozmanitých komunit i ve chvílích, kdy se proti tomu zdvihl odpor. Je to silná, krásná a hlavně efektivní kampaň, která si zaslouží Iridium Effie,“ uvedla Helen Luan, viceprezidentka společnosti Tencent a spolupředsedkyně poroty soutěže. Další spolupředseda poroty, zakládající partner a výkonný předseda představenstva agentury Anomaly Carl Johnson dodal: „Kampaň měla citlivou strategii, strhující kreativitu a úžasné výsledky. To všechno uspělo v situaci, kdy byla potřeba a prokázána opravdová odvaha.“

Kampaň Dream Crazy pak získala také jednu z dvanácti Global grand Effie, které soutěž udělila. Vítěze vybírala ze shortlistu 62 kampaní. Mezi nimi nebyly žádné z Česka, hned dvakrát se ale mezi finalisty dostala slovenská agentura Triad. V kategorii Positive Change – Social Good: Brands mají shortlist kampaně Terapia šetrením pro VÚB banku a True Colors of Slovakia pro značku Absolut spadající pod Pernod Ricard.

Zde se můžete podívat na držitele dalších ocenění Global Grand Effie v jednotlivých kategoriích:

Brand Experience-Services:

Kampaň Apartmenteka pro Ikea Rusko od agentury Instinct (BBDO Group) spolu s ZBRSK

Commerce & Shopper Marketing:

Kampaň The Whopper Detour pro Burger King od FCB New York & FCB/RED s O Positive Films, Zombie Studio, Chemistry Creative & ABMC

FMCG-Food & Beverage:

Kampaň Nescafé Tributo pro Nestlé Mexico od Bombay

FMCG-Other:

Kampaň It’s a Tide Ad pro Procter & Gamble od Saatchi & Saatchi New York s Hearts & Science, Taylor Strategy, MKTG & Marina Maher Communications

Media, Entertainment & Leisure:

Kampaň Nat Geo Into The Dark. A trip to the eclipse pro National Geographic (The Walt Disney Company Latin America) od Wolf BCPP spolu s Agencia Opera Chile

Positive Change: Social Good-Brands:

Kampaň Go Back to Africa pro Black & Abroad od FCB/SIX spolu s Initiative, Glossy Inc., Grayson Matthews, Rooster Post

Positive Change: Social Good-Non-Profit:

Kampaň Gracie pro Street Grace od BBDO Atlanta

Restaurants:

Kampaň Michelin Impossible pro KFC Australia od Ogilvy Australia spolu s OPR Australia, MediaCom & Infinity Squared

Seasonal/Current Events:

Kampaň Changing the Game pro Microsoft od McCann New York

Sustained Success:

Kampaň Like Brands’ 2011-2018 pro Aldi UK & Ireland od McCann Manchester s UM Manchester

Transportation, Travel & Tourism:

Kampaň Good Morning World pro Tourism New Zealand od Special Group New Zealand a Special Group Australia