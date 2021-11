Podle Asociace komunikačních agentur (AKA) dosáhnou investice do marketingové komunikace 139,4 miliardy korun. Nejrychleji roste nemediální reklamní trh.

Reklamní trh v roce 2022 poroste i přes nepříznivé dopady inflace a koronaviru. Podle výzkumu, který pro AKA každoročně zpracovává výzkumná agentura Nielsen Admosphere, by měly finance investované do reklamy a komunikace vzrůst meziročně o 11,8 procenta. „Vývoj nemediálního trhu je nejrychlejší za posledních šest let. Klienti chtějí stále více prodávat. A tím rychleji rostou požadavky na aktivity pro podporu prodeje,“ uvedl David Čermák z Aktivační sekce AKA a šéf agentury Momentum.

Naprostá většina dotázaných marketingových pracovníků ve výzkumu uvedla, že zachovává svůj rozpočet podle plánů, 44 procent dokonce plánuje rozpočty navyšovat. Jen 13 procent dotázaných bylo nuceno rozpočty na rok 2022 snižovat.

Nejrychleji porostou nemediální kanály

Podle výzkumu porostou v roce 2022 nejdynamičtěji investice do nemediálních kanálů, meziročně by měly vzrůst o 19,7 procenta na celkovou hodnotu 63,7 miliard korun. Mezi nemediální kanály patří například spotřebitelské soutěže, věrnostní programy, in-store podpora, direct marketing, ochutnávky a roadshow.

„Nejedná se však o bannerovou internetovou reklamu, ta se počítá do mediálních investic. Jedná se o content, social, vývoj webů, vývoj e-shopů, tvorbu aplikací a jejich obsahu,“ dodal Čermák.

U mediálních kanálů se očekává pro rok 2022 růst o 6,1 procenta na úroveň 77,1 miliard. Mezi mediálními kanály byl v době covidu největší pokles mezi venkovní reklamou, tiskovou reklamou a rozhlasem. Naopak dlouhodobě jsou stále na vzestupu investice do televizní reklamy. A vysoký nárůst nastal především v online reklamě.

Podle odborníků bude rovněž příští rok možné pozorovat snahu dohnat to, co loni nebylo možné. „Klienti do budoucna očekávají, že budou moci realizovat aktivity, které předtím nemohli. Největší zájem tak v nemediálních kanálech bude o ‚face to face‘ prodej, shopper marketing a podobné aktivity, během kterých je nutná interakce se spotřebitelem,“ uzavřel Čermák.