Od svého zářijového vstupu na trh stihla značka instantních smoothies získat ocenění marketér roku a nominaci na Český Goodwill, pro komunikaci si nyní vybrala agentury PR.Konektor a Hive.

Společnost Gusty přispívá k trendu ve zdravém a vyváženém stravování nabídku 100procentních přírodních instantních smoothies z lyofilizovaného ovoce a zeleniny i řadu kompletního jídla, která dokáže nahradit komplexní stravovací potřeby. „Řada kompletního jídla byla vyvinuta předními německými a českými odborníky speciálně tak, aby dokázala nahradit oběd nebo večeři. Bonusem je, že jednotlivé Gusty produkty lze libovolně kombinovat a dají se využít třeba i při vaření,“ říká zakladatelka značky a ředitelka Gusty, Jitka Fürst.

Ambiciózní značka stihla za dva měsíce svého působení získat ocenění Marketér roku vyhlášené Českou marketingovou společností. Oceněna byla za komplexní marketingovou strategii uvedení nového produktu na trh. Nominována byla za inovativní produktové portfolio, vyrobené s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Jitka Fürst

PR.Konektor pro Gusty zabezpečuje launch produktů, kreativní delivery a dlouhodobou produktovou komunikaci s důrazem na lifestylová média. „Od spolupráce si slibujeme zajištění povědomí o značce a produktech, ale i pomoc s nastolením nového trendu ve zdravém stravování, který naše stoprocentní přírodní smoothies a kompletní řada jídla představují,“ dodává ke spolupráci Jitka Fürst.

Od září také běží kampaň na sociálních sítích, kde značka využila spojení s influencerkami Annou Šulcovou, Katkou Říhovou, Zorkou Hejdovou a dalšími. S influencer marketingem bude Gusty pomáhat The Hive, sesterská agentura PR.Konektoru. Ambasadorem Gusty smoothies je nutriční specialista Petr Havlíček, televizní hvězda z pořadu Jste to, co jíte.

„Gusty je mladá progresivní značka, která na náš trh přináší pozoruhodnou řadu produktů. Odpovídá na rostoucí zájem lidí po zdravé, udržitelné a zároveň časově nenáročné stravě. Jsme proto rádi, že se můžeme podílet na jejím uvedení na český trh a zajistit jí lifestylovou a produktovou komunikaci,“ doplňuje Jaroslav Duroň, zakladatel a řídící partner PR.Konektoru.

„Chceme, aby se lidé věnovali tomu, co je baví. K tomu potřebují energii, a proto jsme vyvinuli nápoje plné živin a ovocných variací, které tyto potřeby efektivně řeší, když není čas nebo prostor. Věříme, že i díky PR.Konektoru a The Hive se nám podaří tuto filozofii rozšířit mezi co nejvíce lidí,“ uzavírá Jitka Fürst.