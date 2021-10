Oficiální web České obce sokolské zvítězil v kategorii Leaders v mezinárodní soutěži .eu Web Awards.

V soutěži, která hodnotí webové stránky s doménou eu, uspěl web sokol.eu v kategorii zavedených firem a značek. Oficiální web České obce sokolské (ČOS) prošel loni po několika měsících práce kompletní obměnou. Od té doby se jeho záběr rozšiřuje. Před měsícem byl například spuštěn vyhledávač sportů, které jednotlivé tělocvičné jednoty nabízejí.

„Ocenění vnímám jako impuls k další práci, která nás na stránkách ještě čeká. Osobně mám radost, že se daří spolupráce s jednotami – rádi informujeme o tom, co se u nich děje, nebo upozorňujeme veřejnost na to, co zajímavého chystají,“ řekl Marek Tesař, výkonný ředitel ČOS.

Od léta pak funguje databáze sokolského ubytování nabízející desítky tipů po celém Česku. Programátorem nových funkcí a správcem databází je společnost La Taupe. „Během lockdownu jsme přidali i typ akce webinář, aby bylo jasné, že pořadatelé nezvou účastníky do sokoloven, ale na internet. Toho využívala nejen Ústřední škola České obce sokolské, ale i řada cvičitelů,“ uvedl mluvčí České obce sokolské Jiří Reichl, který je i jedním ze správců webu.

Soutěž pravidelně vyhlašuje sdružení EurId – správce domény eu, která je jednou z největších na světě. Pro sokolské webové stránky hlasovala v prvním kole veřejnost, finální trojici pak posuzovala odborná porota. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve starobylém amfiteátru v sicilské Taormině. Kompletní přehled oceněných si můžete projít zde.

Sokol, který v příštím roce oslaví 160 let od založení, letos získal už více ocenění. V soutěži Zlatý středník, kterou vyhlašuje PR klub, získal v kategorii Launch, relaunch a rebranding hodnotící komunikační strategii a vnímání nové značky třetí místo. V kategorii napříč obory Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie druhé místo. Časopis Sokol se pak stal druhým nejlepším interním časopisem roku.