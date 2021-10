Globální identita včetně nového loga vznikla ve spolupráci s agenturou Dentsu Achtung!, má podporovat moderní image a spolehlivost.

Poskytovatel balíkových přepravních služeb GLS přichází s novou globální vizuální identitou své značky, která vznikla ve spolupráci s nizozemskou agenturou Dentsu Achtung!. Nová identita má neotřelým, dynamickým a digitálně vstřícným vzhledem odrážet závazek společnosti, jenž staví na osobním přístupu k zákazníkovi a bezproblémovém procesu doručování.

Žlutá šipka, která byla dlouhodobě poznávacím znamením GLS, je nově propojená s písmenem G. Kompaktní design loga je završen žlutou tečkou, jež symbolizuje odbornost GLS a poslání společnosti, kterým je nejen doprava balíku z bodu A do bodu B, ale úzké spojení se zákazníky v současné digitální době.

Nový vzhled značky přichází v období změn a velkého růstu. Zákazníci stále více hledají snadná, transparentní a udržitelná řešení v oblasti přepravních služeb. V reakci na tuto rostoucí potřebu GLS přizpůsobilo svou síť a služby tak, aby byly více mezinárodní, pohodlné, digitální a udržitelné. Cílem společnosti je posílit pozici na všech trzích, kde společnost působí, se zaměřením na růst v oblasti služeb B2C a zároveň udržet silnou pozici společnosti v oblasti B2B. Díky specializované mezinárodní síti a vynikajícím znalostem lokálního trhu je společnost GLS přesvědčena, že do roku 2025 tohoto cíle dosáhne.

„Již více než 30 let našim zákazníkům poskytujeme služby s ohledem na jejich osobní potřeby a zároveň dbáme na to, aby proces doručení probíhal hladce a bezproblémově. Společně s našimi zaměstnanci a zákazníky se nám podařilo vybudovat pevné základy. Vzhledem k tomu, že se potřeby našich zákazníků a trh přepravních služeb velice rychle mění, je načase, abychom se změnili i my,” uvádí Martin Seidenberg, generální ředitel GLS Group. „Nově upravená identita GLS odráží naši práci a ambice, a to mnohem přímočařejším a dalo by si říci i průkopničtějším způsobem. Je dynamická, odvážná, moderní, svěží a osobní. Dokonale odráží, kdo jsme a kým budeme.”

Nová vizuální identita značky bude postupně uváděna na trh napříč Evropou a Severní Amerikou s oficiálním datem zveřejnění 4. října 2021.