Agentura má polskému portálu pro pracovní příležitosti v IT pomoci v posílení komunikace nabídek a informování o trendech v oboru lidských zdrojů.

Jeden z nejúspěšnějších polských start-upů No Fluff Jobs si pro své PR a komunikační aktivity v České republice vybral agenturu Taktiq Communications. „Oblast IT a programování je zcela určitě jedno z nejperspektivnějších a zároveň i nejlukrativnějších povolání, kterým se člověk může v této době živit. Většina z nás si prošla úmorným procesem hledání zaměstnání, ať už skrze přátele nebo nabídkové portály, ale téměř vždy nějaká zásadní informace o potenciálním povolání chyběla. Přesně to chceme eliminovat a uchazečům nabídnout přehledné, standardizované nabídky, které nic neschovávají,“ uvedl Marek Somol, Senior Marketing Specialist v No Fluff Jobs.

No Fluff Jobs působí na českém trhu od roku 2020 a nyní si přeje zapsat se do povědomí všech, kteří hledají i nabízejí práci v IT odvětví. V Česku služba není momentálně zpoplatněna. Taktiq pro No Fluff Jobs zajistí komunikační servis a bude spolupracovat na propojení PR a marketingových aktivit firmy s cílem dostat No Fluff Jobs do širšího povědomí veřejnosti. Vzhledem k povaze portálu a jeho rozšíření po střední a východní Evropě bude Taktiq informovat i o mezinárodních trendech v HR.

„Na spolupráci se těšíme. Upřímnost, otevřenost a přehlednost jsou hodnoty, se kterými se ztotožňujeme. No Fluff Jobs uspěla v Polsku, daří se jí expandovat na další trhy, což slibuje mimo jiné i přísun důležitých informací, srovnání a zajímavostí,“ řekl Michal Uryč z Taktiq Communications.