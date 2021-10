Agenturou roku 27. ročníku evropské kreativní soutěže je Publicis Italy. S kampaní Fyzika získala stříbro McCann Prague a bronz DDB Prague za kampaň pro McDonald’s.

Po roční pauze se uskutečnil evropský festival kreativity Golden Drum, na jehož závěr byla večer v pátek 15. října rozdána i ocenění 27. ročníku Golden Drum Awards. Podruhé za sebou získala titul agentura roku Publicis Italy. Publicis se stal i nejúspěšnější sítí roku. Nezávislou agenturou roku se pak stala ruská společnost Voskhod.

Ze zadavatelů se nejvíce dařilo Burger Kingu, kampaně pro něj posbíraly dvě Grand Prix, šest zlatých cen, čtyři stříbrné a dvě bronzové. Značka opět uspěla s kampaní Moldy Whopper od agentur INGO Stockholm, David Miami a Publicis. Projekt, který s pomocí plísně poukazoval na organický a chemicky neupravený původ surovin pro nejúspěšnější burger značky už má za sebou úspěchy na soutěžích Cannes Lions, Epica, Eurobest, One Show či D&AD.

Díky této kampani získali na Golden Drum též ocenění šéfů kreativy roku Jorg Riommi, Eduardo Marques a Bruno Bertelli.

Ocenění Best of Covid-19 porota nakonec neudělila. Cenu Best of Genius Loci, která oslavuje kampaně, v nichž se odráží lokální duch regionu, získala lotyšská pobočka Publicisu za projekt #StillSpeakingUp DeepTruth pro mexickou organizaci Propuesta Civica, který s pomocí umělé inteligence oživil zabitého novináře Javiera Valdeze. Kampaň upozorňuje na to, jakému nebezpečí jsou vystaveni novináři investigující korupci a obchod s drogami.

Další speciální ocenění – Best of Social Good oceňující projekty pro společenské dobro – získala agentura White Rabbit Budapest s projektem Terms Against Bullying pro Universidade de Madeira. Projekt bojoval s problémem kyberšikany tím, že upozornil na klauzuli ve smlouvách mobilních operátorů, podle níž budou ukončeny služby lidem, kteří v online prostoru šikanují. Vznikly i webové stránky, přes něž bylo možné takové uživatele nahlašovat operátorům.

České úspěchy

Ocenění získaly i dvě české agentury. Opět se zadařilo kampani Fyzika pro organizaci Brontosauři v Himálajích od agentury McCann Prague, která vznikla ve spolupráci s produkční společností Bistro Films v režii Marka Partyše. Získala stříbro za režii v kategorii video řemeslo.

Kampaň už uspěla rovněž mimo jiné na Eurobest Awards, v soutěži D&AD, Epica, českých Effie Awards a ADC Awards. Získala též první české zlato za režii na mezinárodní soutěži Ciclope Festival.

Bronz v kategorii „Industry Craft – art direction “ pak obdržela agentura DDB Prague za kampaň na donáškovou službu McDelivery pro McDonald’s. Projekt s názvem Nádobí neřeš vtipně upozorňoval na to, že se lidé mohou vyhnout nenáviděnému mytí nádobí, když si nechají jídlo dovézt tím, že z nádobí vyskládal ikonické produkty McDonald’s.

Celkem bylo na Golden Drum rozdáno 14 Grand Prix, 30 zlatých, 41 stříbrných a 46 bronzových cen. Na shortlist se probojovalo 271 přihlášek. Za Česko se na shortlist dostala v kategorii video řemeslo – režie i agentura Triad Advertising s „hororovou“ kampaní pro řetězec Ikea, která bojuje proti domácímu násilí.

V kategorii digitální řemeslo – využití kreativních dat a AI uspěla Wunderman Thompson s projektem From the Future World pro Komerční banku, v němž umělá inteligence dokončila jednu z rozpracovaných skladeb Antonína Dvořáka.

V kategoriích digitální řemeslo – využití technologií a inovace se na shortlist dostala agentura Symbio Prague s projektem Projev, který se nikdy nestal pro HBO Europe, jenž s pomocí deepfake videa prezidenta Miloše Zemana lákal na seriál Bez vědomí.

McCann Prague pak měla nominaci i v kategorii digitál, mobil a technologie i za projekt 13 minut pro Českou asociaci pojišťoven a BESIP, jenž varuje před nebezpečím vysoké rychlosti na silnicí s pomocí spotu, dokumentu i fingované dopravní nehody, jejíž záběry způsobily rozruch na sociálních sítích.

V kategorii tisk – jídlo a pití se na shortlistu umístila DDB Prague s dalším projektem pro McDelivery a McDonald’s. Šlo o kampaň what3ver doors cílenou na gamingovou komunitu, která na možnost donášky jídla upozorňovala prostřednictvím dveří z nejčastějších prostředí počítačových her. Vedle bronzem oceněného burgeru z kampaně Nádobí neřeš se pak na shortlist ve stejné kategorii dostaly i hranolky seskládané ze žlutých vidliček.

Kompletní přehled prací, které uspěly na soutěži Golden Drum si můžete projít zde.