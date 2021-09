Cílem spolupráce s agenturou je představit českou platformu produktového marketingu, komunikovat data z trhu a edukovat odbornou veřejnost.

Agenturu Rubikon PR si pro zajišťování komunikace s médii vybrala společnost ROI Hunter. Ta umožňuje maloobchodníkům získávat data o svých produktech ze sociálních sítí a pomáhá jim tak činit strategická rozhodnutí a výrazně zlepšovat výkonnost reklamních kampaní.

Cílem spolupráce je představit ROI Hunter jako českou firmu s mezinárodní působností plnou špičkových odborníků v čele se CEO Karlem Schindlerem. Tomu se v roce 2020 podařilo dosáhnout tržeb přes 170 milionů korun. Dalším cílem spolupráce je komunikace zajímavých dat z trhu a edukace odborné veřejnosti v oblasti témat, jako strategie a kreativita v marketingu nebo udržitelný růst maloobchodu.

„Rubikon PR jsme si vybrali jako partnera, který má zkušenosti v oboru a pomůže nám dostat se blíže k našim potencionálním zákazníkům,“ říká Karel Schindler.

ROI Hunter, jako platforma produktového marketingu a akreditovaný partner Facebooku, Instagramu a Googlu, disponuje množstvím dat jak z českého, tak globálního trhu. Vedle Prahy a Brna má své pobočky v Londýně, Sao Paulu nebo Dubaji. Díky tomu dokáže predikovat chování zákazníků a pomoci firmám dosáhnout konkrétních cílů, ať už se jedná o zvýšení zisku, počtu transakcí nebo získání nových zákazníků.

„S postupnou ztrátou informací týkajících se uživatelů, jež byly doposud získávány z internetových prohlížečů a ze systémů iOS 14, budou maloobchodníci potřebovat další zdroj dat. A v tomto okamžiku přicházíme na řadu my. Skrze spojení dat na úrovni produktů pocházejících z mnoha kanálů, mohou maloobchodníci kombinovat informace z Facebooku, Google Analytics, Google Shopping a vlastních zdrojů. Pomohou tím tak správnému produktu najít správného zákazníka,“ dodává.

Společnost ROI Hunter se tímto zařadí mezi e-commerce a technologické klienty, na které se Rubikon PR dlouhodobě zaměřuje. O komunikaci se bude starat Patrika Turková. „E-commerce je jedno z nejčastějších témat, které rezonuje v českých médiích a s ním jdou samozřejmě ruku v ruce i reklamní kampaně. Pokud jim někdo rozumí na tak vysoké a navíc globální úrovni jako právě ROI Hunter, vzniká silná základna v podobě dat o chování zákazníků nejen na českém internetu. Ačkoliv je ROI Hunter jednou z nejúspěšnějších českých firem v oboru, nebylo o ní dosud dostatečně slyšet. Proto jsem moc rád, že jsme to právě my, kdo to může změnit,” říká Šimon Rákosník, CEO Rubikon PR.