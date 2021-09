Do 20. září je možné se zúčastnit již šestého ročníku unikátního průzkumu, který trhu poskytne vhled do novinek a změn ve využívání komunikačních nástrojů.

Asociace komunikačních agentur (AKA) spustila k 1. září výzkum, který probíhá již pošesté, a jako každý rok je i letos zprostředkován renomovanou výzkumnou agenturou – Nielsen Admosphere.

Jeho hlavním cílem je analyzovat celkovou velikost trhu marketingové komunikace, poměřit investice do jednotlivých typů kanálů, a to těch mediálních i nemediálních, a zároveň porovnat data s roky minulými a predikovat budoucí vývoj a nadcházející trendy.

Zúčastnit se průzkumu je možné až do 20. září 2021. Účast na výzkumu je zcela dobrovolná a anonymní, k participaci se může přihlásit jakýkoliv pracovník marketingového oddělení. K řádnému zapojení je třeba jen vyplnění krátkého dotazníku. Ten je možné otevřít naskenováním QR kódu. Dotazník lze vyplnit přes počítač, notebook nebo mobilní telefon a jeho vyplnění zabere přibližně pět minut.

V případě zájmu získají pracovníci, kteří se výzkumu zúčastnili, exkluzivní shrnující dokument, který bude obsahovat veškeré zjištěné informace a důležitá data.

„Tyto výsledky by měly pracovníkům, a tím pádem i celým firmám, poskytnout výhodný vhled do aktuálního dění ve světě marketingové komunikace. Díky tomu dokážou lépe odhadnout, do kterého typu komunikačních kanálů bude více účelné investovat při budoucích aktivitách, a co se jim naopak už nevyplatí,“ komentuje za Asociaci komunikačních agentur David Čermák a doplňuje, že dokument zároveň i upozorní na nadcházející trendy, které nás do budoucna čekají, a je dobré s nimi při plánování marketingových aktivit počítat již nyní.